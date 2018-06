El Pacto de Toledo retoma el debate del IPC, que el PSOE pide con más fuerza

La Comisión del Pacto de Toledo ha retomado hoy su debate en torno a la revalorización de las pensiones con el IPC después de dos meses de parón y tras la toma de posesión del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, lo que hace que el PSOE pida con más fuerza que la inflación sea un elemento "troncal".

Los portavoces de los grupos parlamentarios se han reunido en el Congreso para acercar posturas en torno a la recomendación segunda del Pacto de Toledo y a un nuevo índice de revalorización que sustituya al del 0,25 % aprobado por el Gobierno del PP.

PSOE, Unidos Podemos y Compromís se han mostrado de acuerdo en garantizar que no haya pérdida de poder adquisitivo con la inflación y la formación morada ha señalado que seguirá "presionando desde el minuto cero".

La diputada de Unidos Podemos Aina Vidal ha pedido a la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un "gesto rápido" hacia los pensionistas y tras ser preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo aprobara un real decreto que blindara las pensiones con el IPC ha dicho que "sería positivo" una medida inmediata.

Vidal ha instado al Ejecutivo a "escuchar" las recomendaciones del Pacto de Toledo y a "legislar" y a actuar en función del diálogo social y se ha mostrado "muy esperanzada" porque el nuevo Gobierno "se supone que es mucho más sensible" con los pensionistas.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, también ha advertido de que es el momento de recuperar el poder adquisitivo perdido y el diálogo social.

Ha recordado que la nueva ministra ve prioritario el Pacto de Toledo y ha incidido en que los socialistas mantienen la postura de que el IPC sea "un elemento troncal".

"Creemos que se abre una nueva página. Estamos ilusionados. Entra aire fresco en el Pacto de Toledo", ha dicho, al tiempo que ha considerado que una vez superada la recomendación segunda el resto de puntos "serán acuerdos mucho más ligeros".

Perea ha aludido a la propuesta impositiva del PSOE para pagar las pensiones vinculada a un impuesto a la banca, a las transacciones financieras y a la subida del impuesto sobre sociedades y ha dicho que "puede ser factible" y que podría incluirse en los Presupuestos de 2019.

José María Barrios, el diputado del PP, ha afirmado que su formación seguirá "abierta a negociaciones" pese a que ha incidido en que la revalorización de las pensiones podría ligarse a varios índices, como el IPC, los salarios, el PIB o la economía del sistema.

"El que ahora no seamos Gobierno y sí oposición no varía nuestra postura en el Pacto de Toledo donde no deben primar los aspectos partidistas", ha puntualizado.

Por su parte, el portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, se ha mantenido a la expectativa de las intenciones del nuevo Gobierno aunque ha señalado que su formación no es partidaria de aplicar impuestos finalistas como el de la banca para pagar las pensiones, "porque al final recaería sobre la clase trabajadora".

En torno a la recomendación segunda, Del Campo ha indicado que cada vez hay más consenso y ha aseverado que los Presupuestos de 2018 "han dado un soplo de aire fresco" al asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo este año.

El diputado de Compromís Ignasi Candela ha valorado que se abra una etapa de diálogo y pluralidad aunque ha advertido de que la cuestión fundamental es hablar de ingresos y de cómo mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, lo que va ligado al nuevo techo de gasto de 2019 y a los objetivos de déficit público y deuda pública que tendrá que presentar el nuevo Gobierno en julio.