Tesco, el gigante de los supermercados británicos, aterriza en España

Tesco, la cadena de supermercados más grande de Reino Unido y la séptima con más establecimientos del mundo, ha abierto su primera tienda en España, en la localidad murciana de Puerto de Mazarrón. El local, según ha informado la publicación especializada Alimarket, tiene 1.000 metros cuadrados y 7.500 referencias que incluyen alimentación, perfumería y frescos. Abrió el pasado 5 de noviembre y está justo enfrente de un Mercadona, en las antiguas dependencias de un supermercado Spar.

El desembarco de Tesco en nuestro país llega de la mano de la compañía de importación Overseas, que cuenta con puntos de venta en zonas con mucha población británica: las islas Canarias, Almería, la Costa del Sol, la Costa Blanca, Murcia o Ibiza. Fundada en 1996, Overseas tiene contratos de exclusividad en España con Iceland (una cadena de congelados barata de Reino Unido) y Waitrose (el octavo supermercado del país, más caro y selecto que Tesco).

El acuerdo al que han llegado Tesco y Overseas implica la creación de una nueva marca: The Food Co., controlada por Overseas y distribuidora en exclusiva de los productos de la compañía británica. "The Food Company tiene un acuerdo de exclusividad con Tesco en Reino Unido, pero es una compañía independiente creada para vender productos de Tesco", explican desde la empresa a eldiario.es. Con ella, la idea es abrir tres tiendas más en España y Portugal durante la primera mitad de 2020 y, a partir de 2021, en Madrid y Barcelona, confirma la compañía.

Anteriormente, El Corte Inglés ya había incorporado algunas referencias de Tesco (unas 50) y viceversa: Tesco en Reino Unido vendía productos de El Corte Inglés.

The Food Co. en Puerto de Mazarrón (Murcia) The Food Co.

Por detrás de Amazon, Aldi y Carrefour

Tesco es una de las empresas de distribución más grandes del planeta. Según datos de Deloitte de 2018, ocupa el número 11 en el ranking con 72.400 millones de facturación (solo en 'retail', no en el resto de sus divisiones de negocio). Por delante están las estadounidenses Walmart, Costco, The Kroger, Walgreens, Amazon, The Home Depot y las farmacias CVS, las alemanas Schwarz y Aldi (expandiéndose en España) y la francesa Carrefour (segunda por cuota en nuestro país). Mercadona no aparece hasta el número 47.

Además de su enorme presencia en Reino Unido —donde cuenta con diferentes formatos según el tamaño y tipo de tienda, algo parecido a lo que hace Carrefour con Carrefour Exprés o Dia con Dia Market, etc.— Tesco opera en siete países más, incluidos India, Polonia o Tailandia. En los 90, la compañía diversificó sus áreas de actuación y entró el sector financiero (tiene un banco: Tesco Bank) y en telecomunicaciones. De hecho, Tesco Mobile es operadora móvil virtual que funciona en Reino Unido y está participada al 50% entre Tesco y Telefónica. En 2018 facturaron 765 millones de libras, con un beneficio de 88.

¿Dónde encajaría Tesco si se expandiera masivamente como supermercado en España? Su cuota de mercado en Reino Unido es aún más grande que la de Mercadona aquí (30,2% vs. 26,1%). Aunque suele venderse como el más barato, no lo es: la cesta en Aldi y Morrisons cuesta menos que en Tesco, que sí es más barato que Sainsbury's o el más exclusivo Waitrose. Es decir: no está en el sector discount, donde Lidl está liderando el crecimiento del mercado en detrimento de Dia, sino más bien en el de la cadena valenciana, que se encuentra en pleno proceso de expansión a Portugal.