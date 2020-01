Trabajo legislará "con contundencia" y "celeridad" contra los falsos autónomos

Se avecinan cambios legislativos en el mundo del trabajo autónomo. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras su primera reunión con las organizaciones que representan a los autónomos en el diálogo con el Gobierno, ATA, UPTA y UATAE. "Tenemos mucho que legislar", ha afirmado Díaz, que ha anticipado que Trabajo modificará la regulación para combatir el fraude de los falsos autónomos "con contundencia y fortaleza" y sin demora. "Con cierta celeridad", ha precisado la ministra.

La responsable de Trabajo se ha reunido esta mañana en el Ministerio por separado con los dirigentes de ATA (que forma parte de CEOE), Lorenzo Amor, UPTA, Eduardo Abad, y UATAE, María José Landaburu, para conversar sobre las prioridades de las organizaciones y el Gobierno en relación al trabajo autónomo.

Díaz ha priorizado legislar contra "un problema de enorme relevancia" como es el abuso de los falsos autónomos. La ministra no ha concretado exactamente cómo se modificara la legislación al respecto, pero sí ha centrado el foco en dónde trabajará el Ministerio: la figura del TRADE, el autónomo económicamente dependiente, y que los sindicatos alertan que las empresas utilizan para encubrir a verdaderos trabajadores asalariados.

Entre los sectores que más abusan de los falsos autónomos, los expertos señalan el transporte, los medios de comunicación, las cárnicas y la arquitectura, abogacía y otras profesionales liberales.

"Sabemos dónde están los problemas", ha apuntado Díaz, que ha insistido en que hay que aclarar ya la "zona de penumbra legislativa" y quitar "las brumas en el marco normativo que hay". La ministra pretende aprobar estos cambios "con cierta celeridad", sin esperar a una revisión más profunda del Estatuto del Trabajo Autónomo: "En esta cuestión ya hay mucho caminado".

Díaz también ha señalado otra materia concreta sobre la que el Ministerio pretende legislar: favorecer la conciliación de los trabajadores autónomos. El reto, ha detacado, pasa por "feminizar el trabajo autónomo".

Rechazo a la figura del "TRADE digital" de Deliveroo

Yolanda Díaz ha rechazado la fórmula del "TRADE digital" que defienden ATA y la patronal de empresas digitales como Glovo y Deliveroo, para que los repartidores de este tipo de compañías puedan seguir siendo trabajando como autónomos con más protección social.

La Inspección de Trabajo está detrás de estas multinacionales de reparto por usar falsos autónomos, algo que ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algunos tribunales han fallado a favor de Glovo y uno de estos casos está pendiente de resolver por el Supremo, que abordará por primera vez el debate sobre el trabajo en estas plataformas digitales.

"Hay denominaciones que son exitosas y eufemísticas, como cuando cuando se afirma lo de los TRADES digitales", ha respondido Díaz. "Conocen nuestra posición a este respecto, profundiza –aunque sea mucho más moderna su denominación– en un modelo que desde luego no compartimos. Éxito en la denominación, fracaso en la propuesta".

Revisión del sistema de representación

Otra de las novedades relevantes es que la ministra ha afirmado que el Ministerio revisará el sistema de representatividad de los trabajadores autónomos, que no se mide desde 2011 pese a que lo exige la ley. El anterior equipo del Ministerio de Trabajo dejó esta tarea pendiente, con un real decreto al respecto que no llegó a aprobarse, y con el que estaban a favor ATA y UPTA, pero no UATAE.

UATAE pide que los autónomos "puedan votar a sus representantes", ha reclamado Landaburu, que luego son los que negocian sus condiciones de trabajo con el Gobierno. "No entendemos porque los autónomos no pueden cotar a sus representantes. Hay que abrir las puertas y ventanas y que la gente decida sobre nosotros". CCOO ha apoyado la reclamación de esta asociación próxima al sindicato, mientras que UPTA es la organzación 'hermana' de UGT.