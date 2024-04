El campo hace patente su desunión: “El ministro Planas se equivoca, las prisas no son buenas”

Las organizaciones agrarias, las que representan a los agricultores y ganaderos, están en un momento complejo en el que quedan claras sus discrepancias. Hace unas semanas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentó un plan de medidas para mejorar la situación del campo y acabar con las protestas de los últimos meses. También abrió la caja de los truenos, al hablar de un nuevo método de elecciones de este tipo de organizaciones, para ver cuáles tienen representatividad para tener interlocución directa con el Ministerio.

Ahora mismo, hay tres organizaciones reconocidas como 'oficiales': la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Y una cuarta que no es 'oficial' pero que de facto ya llega a acuerdos con el Ministerio, Unión de Uniones.

Estas dos últimas, han sellado ese paquete de 43 medidas con Luis Planas y las otras dos, Asaja y COAG, no han firmado y no tienen, de momento, previsto hacerlo. También critican que se cambie ese modelo de elecciones, aunque aún no se sabe ni cómo ni cuándo se dará ese paso.

“La estrategia de Planas se equivoca, las prisas no son buenas”, ha asegurado el presidente de Asaja, Pedro Barato, en un encuentro organizado por el Club Siglo XXI. “A unos les ofrece una cosa; a otros, otra. La unidad de acción se rompe, UPA firma sin decirme nada”, en referencia a esa organización, de perfil progresista. Asaja, por su parte, forma parte de la patronal CEOE. “Otra que no ha negociado nada, también firma, porque lo único que le interesa es la representatividad”, apuntando a Unión de Uniones.

“El ministro se equivoca, desde Catalunya le obligan a hacer esto”. El motivo detrás de esa afirmación es que ella tiene peso la Unió de Pagesos de Catalunya. “Tiene prisa porque tiene que llevar algo a Moncloa. No ha sido bueno lo que ha sucedido al sector. Se ha perdido una oportunidad”, ha criticado Barato.

Mientras Miguel Padilla, secretario general de COAG no ha entrado en las críticas y ha asegurado que “el trabajo con el Ministerio va a seguir. Nos va a ir convocando, faltaría más” porque “los intereses del campo están por encima. Lo que pase lo iremos viendo”, ha resumido.

En cambio, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA niega la mayor. “Yo no he roto la unidad de acción. Somos una organización responsable”, ha indicado. “Nos ponen encima de la mesa un paquete de medidas que negociábamos desde hace tiempo, se han ido celebrando reuniones, que no se han hecho públicas, a ver si avanzábamos. Desde el 19 de marzo, sabíais que el 3 de abril iba a haber una reunión en Agricultura. Vosotros pedisteis tiempo y nosotros tomamos una decisión. Diferencias internas tenemos todos, pero había que tirar. Nosotros no tenemos miedo a manifestarnos y a llegar a acuerdos con un Gobierno, gobierne quien gobierne”.

Ramos también ha apuntado que sabe que el acuerdo “no recoge cosas, que se han aplazado en ganadería; pero incluyen gran parte de las peticiones de los agricultores y ganaderos. Hay cosas que no dependen de España, son la de Unión Europea, como las cláusulas espero, pero se mejoran las inspecciones de las importaciones y se crea un grupo de trabajo, se dan más recursos a la AICA [la Agencia de Información y Control Alimentarios], que va a ser parecida a la Agencia Tributaria”.

Críticas a un nuevo modelo de representatividad

Las movilizaciones, aunque han perdido intensidad no han desaparecido. Tanto el responsable de UPA como el de Asaja han indicado que seguirán las protestas, a menos ritmo, en los próximos días en Córdoba y en unas semanas, de ganadería, en Madrid.

Sin embargo, ahora parece que la atención está en quién va a representar al sector y cómo se van a elegir esas organizaciones con capacidad de tener voz y voto. Si habría que convocar o no elecciones o basarse en las que ya se han realizado, aunque no en todas las comunidades autónomas. Pedro Barato ha afirmado que no le preocupa el método de elección pero, al mismo tiempo, ha criticado que haya cambios. “A ver si ahora yo voy a ser el perjudicado, que me den lo que legítimamente me corresponde, en el trabajo o en el territorio, que no se hagan trajes a medida, que no jueguen con eso. La estrategia del Ministerio es mala, tienen que pagar la hipoteca del favor que les han hecho y eso tiene un precio”.

Para el secretario general COAG, “el baremo que se están poniendo es subjetivo, por fijarse en solo en las elecciones agrarias realizadas a partir de 2014. ”Por qué no se cogen todas las elecciones. Va a ser difícil. Tienen que ser las organizaciones más representativas o elecciones al campo. No puede ser lo que me interese a mí porque digo que soy el más representativo. O se llega a un acuerdo con las tres, no digo no incluir a la cuarta, o vamos a elecciones“.

Mientras, Lorenzo Ramos de UPA, ha incidido en que Unión de Uniones sea una escisión de COAG. En esta información contamos qué es esta organización y su líder, Luis Cortés. “Me preocupa que se dé entrada a una organización que sabemos de dónde salió. Puede hacer que las demás también se rompan porque todo el mundo puede llegar a ser representativo”, También, que “no puede ser que sólo se tengan en cuenta elecciones de unas comunidades, mientras en Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia o Baleares no se han hecho elecciones nunca”.

Y, de fondo, las elecciones europeas, donde solo una organización, Asaja, ha señalado claramente sus preferencias. “Ojalá cambie el color verde del Parlamento Europeo. Ojalá no se sustituya a [Frans] Timmermans”, en referencia al vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde Europeo, “por Teresa Ribera, nos irá bastante peor”.