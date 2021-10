David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, galardonados con el Nobel de Economía

Los economistas David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens han sido galardonados con el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, conocido popularmente como Nobel de Economía, según ha anunciado este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias.

En el caso del canadiense David Card, los responsables del Premio han destacado sus contribuciones empíricas a la economía laboral, mientras que en el caso de Joshua David Angrist y Guido W. Imbens han subrayado sus contribuciones metodológicas a las relaciones causales.

"Los galardonados de este año, David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, nos han proporcionado nuevos conocimientos sobre el mercado laboral y han mostrado qué conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de experimentos naturales. Su enfoque se ha extendido a otros campos y revolucionado la investigación empírica", ha señalado la Academia.

De esta forma, los tres premiados suceden en el palmarés de este galardón a los economistas Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, ganadores del Nobel de Economía en 2020.

Desde la organización sueca han destacado el trabajo de David Card por su "pionera" investigación junto al difunto economista Alan Krueger que puso por primer vez en cuestión la corriente anterior que sostenía que el aumento del salario mínimo provocaba efectos negativos en el empleo. Su "sorprendente" conclusión fruto de un estudio en EEUU dio lugar a mucha más investigación acerca de la relación de los salarios mínimos y el empleo, también del propio Card, que han acabado concluyendo en su mayoría que los efectos negativos en el empleo son reducidos, han destacado esta mañana desde la entidad sueca. Card había recibido en 2014 el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía.

Nobel de Economía para David Card, autor de uno de los primeros papers empíricos que afirmó que la teoría sobre los supuestos efectos negativos de los incrementos del salario mínimo sobre el empleo no parecía sostenerse en la realidad.



Enlace al paper: https://t.co/oFIYYHCtjX https://t.co/EjLmUzfKAf — Lídia Brun (@LilyPurple311) 11 de octubre de 2021

Respecto a Angrist e Imbens, el jurado ha destacado que su trabajo "ha mostrado las conclusiones sobre las causas y efectos que se pueden extraer de los experimentos naturales. Lo que se ha extendido a otros ámbitos y revolucionado la investigación empírica".

Por ejemplo, explican desde la academia sueca, "los datos de un experimento natural son difíciles de interpretar. Por ejemplo, la ampliación de la educación obligatoria en un año para un grupo de estudiantes (pero no para otro) no afectará a todos en ese grupo de la misma manera. Algunos estudiantes habrían seguido estudiando de todos modos y, para ellos, el valor de la educación no suele ser representativo de todo el grupo. Entonces, ¿es posible sacar alguna conclusión sobre el efecto de un año más de estudios? A mediados de los años 90, Joshua Angrist y Guido Imbens resolvieron este problema metodológico, demostrando cómo se pueden extraer conclusiones precisas sobre la causa y el efecto a partir de experimentos naturales".

El Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, ya que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad, y fue concedido por primera vez en 1969, distinguiendo al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tinbergen.

Es uno de los galardones más masculinizados, con solo dos mujeres premiadas en su historia: la estadounidense Elinor Ostrom en 2009 y la francesa Esther Duflo, en 2019. Desde sus inicios más de la mitad de los premiados en esta categoría son estadounidenses como Angrist e Imbens. Los tres premiados en esta edición trabajan e investigan en universidades de EEUU: Stanford, MIT y University of California, Berkeley.