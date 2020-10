Liberbank afronta la negociación con Unicaja con más reservas frente a la COVID-19 y ganando casi un 40% menos

Liberbank ha presentado este lunes sus resultados del tercer trimestre y el balance entre enero y septiembre, en un contexto en el que está negociando con Unicaja una fusión que concluya en la creación del quinto banco del país. Las cuentas del banco llegan con un recorte del 38,9% en sus beneficios, hasta los 59 millones de euros. La entidad achaca esta caída en el resultado a las reservas que se están asumiendo para afrontar el incremento de la morosidad que puede llegar con la crisis del coronavirus.

Unas provisiones que ha tenido que incrementar por tercer trimestre consecutivo y en mayor cantidad frente a los dos periodos anteriores. En concreto, el grupo cuenta con 177 millones de euros reservados, de los que 108 millones corresponden a reservas frente a los deterioros de créditos. Son más del doble de los que tenía en septiembre de 2019, cuando no existía la crisis provocada por la pandemia. En el último trimestre ha añadido 39 millones de euros, frente a los 38 que incorporó en primavera y los 31 que anunció en marzo.

La entidad, que está inmersa en las negociaciones con Unicaja, no hace referencia a esta operación en su informe financiero. El grupo asturiano es el único de los bancos cotizados que no realiza en estos días una rueda de prensa con los medios para presentar sus resultados, como si harán el resto durante esta semana. Los ha presentado en una conferencia de analistas, donde no se han incorporado preguntas de la prensa. En la única cuestión planteada sobre la fusión, el consejero delegado del grupo, Manuel Menéndez, se ha limitado a señalar que "seguiremos informando al mercado de cualquier avance o decisión relevante". Tampoco hace referencia en sus cuentas a la reciente sentencia en la Audiencia Nacional que anuló el recorte salarial aplicado desde el 1 de enero tras las denuncias de los sindicatos.

Pese a elevar las reservas durante el periodo, Liberbank celebra en sus cuentas un aumento de la concesión de créditos y de los depósitos de los clientes. Este incremento se ha producido principalmente por los préstamos a empresas avalados por el ICO. La entidad defiende que su cartera de créditos a empresas y la hipotecaria no cuentan con altos niveles de riesgo. El director general corporativo y de finanzas de Liberbank, Jesús Ruano, ha apuntado, sin embargo, en la citada conferencia con analistas, que todavía no se ha notado el impacto del Covid-19 en este sentido y espera que se materialice en el próximo año, si bien cree que será "limitado" gracias a las medidas de apoyo a familias y empresas, al bajo riesgo de la cartera del banco y a su reducida exposición a los sectores más afectados por la crisis.

De esta forma, el margen de intereses -que recoge la mayoría de los ingresos-, creció un 10,8 % interanual y se situó en 384 millones de euros, en tanto que el bruto -que añade las comisiones- aumentó un 13,9 %, hasta 567 millones y el de explotación lo hizo en un 36 % y alcanzó los 277 millones.

La inversión crediticia productiva alcanzó al cierre de septiembre los 25.791 millones de euros tras crecer un 8,4 % interanual, impulsado por la concesión de hipotecas, explica el banco, que añade la morosidad del conjunto de la cartera mejoró en doce puntos básicos, hasta el 2,9 %. Hasta septiembre, la cuantía de financiación a empresas con aval del ICO alcanzó los 1.871 millones de euros, con una cartera "muy diversificada por sectores", con una exposición "limitada" en aquellos con mayor impacto previsto por el covid-19.