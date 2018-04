El nuevo Volkswagen Touareg apunta a los SUV más lujosos

El Volkswagen Touareg simbolizó como pocos modelos el boom de los SUV de lujo que acompañó al crecimiento de la burbuja económica antes de que, como todas, se desinflara o más bien estallara. Ha pasado mucho tiempo tanto de una cosa como de la otra, y el nuevo Touareg, recién desvelado en China, vuelve a condensar en su poderosa pero más refinada figura todo lo que ha cambiado el mundo del automóvil desde 2004, el año de su lanzamiento.

Como decimos, su propia línea robusta pero más estilizada resume bien lo ocurrido. El Touareg ya no puede ser el noble tanque que fue en época de vacas gordas, de manera que ha dejado más de 100 kilos en la báscula, gracias a la plataforma en aluminio MLB Evo, y adoptado motores mucho más eficientes. Se ofrece en principio con el TDI V6 3.0 de 286 caballos, al que seguirán una variante del mismo propulsor con 231 CV y un gasolina V6 de 340, a la espera de mecánicas más potentes y de una versión híbrida enchufable.

Sin perder su robustez, el nuevo Touareg ha estilizado su línea exterior.

Por precio, el nuevo SUV de lujo de Volkswagen apunta a la parte alta de la categoría. Parte de los 74.835 euros, aunque el TDI de 231 caballos será lógicamente más barato, y se trata de una cifra superior a la de competidores premium como los Audi Q7, que arranca en unos 64.000, BMW X5, a partir de 61.000, Mercedes GLE, desde 60.125, y Volvo XC90, cuya gama empieza en los 54.900 euros. Por encima claramente del Touareg se coloca solo el Porsche Cayenne –otro símbolo de aquella época de opulencia–, que está disponible desde 87.500 euros aproximadamente.

Desde luego, el nuevo modelo llega con razones sobradas para al menos justificar una tarifa tan elevada. El diseño exterior es elegante y refinado, y debe mucho al también lujoso Arteon de la marca de Wolfsburg. El interior está presidido por un imponente Innovation Cockpit, que aúna el cuadro de instrumentos digital de 12 pulgadas y la pantalla multimedia central, esta de 15 pulgadas.

Aunque la batalla permanece prácticamente inalterada, la carrocería gana 7 centímetros de longitud, lo que debe traducirse en mayor habitabilidad. El maletero alcanza ahora los 697 litros (113 más que en la generación anterior) y dispone de un portón automático que puede manejarse a distancia.

Lujo y tecnología habitan en el interior del nuevo Volkswagen Touareg.

Naturalmente, el lujo es hoy en día sinónimo de tecnología, más incluso que de materiales vistosos y de calidad (que también abundan aquí). Por eso el Touareg embarca lo más granado de la artillería del Grupo Volkswagen en ayudas a la conducción, por ejemplo el sistema de visión nocturna Nightvision, capaz de detectar personas y animales en la oscuridad, o el asistente para circular de manera automática por debajo de 60 km/h en atascos y tramos en obras. Otros alardes tecnológicos disponibles son los faros matriciales led de última generación, las barras estabilizadoras electromecánicas y la dirección activa en las cuatro ruedas.

Un último signo de los nuevos tiempos es aquello que el Touareg pierde por el camino. Aunque existirá un paquete off road, no está previsto disponer de reductora, algo que definía al modelo original como un vehículo especial que no renunciaba a nada, ni al lujo ni a la aventura.