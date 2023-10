Programa de becas para los ‘lifelong learners’, las personas que quieren seguir aprendiendo toda la vida

La formación continua es fundamental tener un perfil más competitivo, además de ser una herramienta que nos permite adaptarnos a entornos en constante cambio. Según el Foro Económico Mundial, la revolución digital, la transición verde y otros factores están transformando el mundo laboral a un ritmo sin precedentes. En su informe sobre el Futuro del Empleo 2023, las empresas encuestadas prevén que el 44% de las habilidades de los trabajadores se verán alteradas en los próximos cinco años. Ante esta situación, adquirir nuevas competencias se ha convertido en un aspecto imprescindible.

En este sentido, Banco Santander ofrece cientos de oportunidades de formación, en colaboración con prestigiosas instituciones internacionales, para mejorar la empleabilidad, seguir creciendo o reorientar la carrera profesional. Tecnología, idiomas, estudios, investigación, soft skills, prácticas, movilidad, liderazgo femenino, sostenibilidad… Para quienes apuestan por no parar de aprender y seguir incorporando nuevos conocimientos (conocidos como lifelong learners), la entidad ha diseñado diferentes programas de becas dirigidos a potenciar nuevas habilidades.

Aún hay varias convocatorias abiertas para la recta final del año. Entre ellas, Santander Scholarships | Learn ChatGPT, cuyo plazo de inscripción finaliza el 23 de octubre. Son 2.000 becas para aprender a sacar el máximo partido a ChatGPT: aumentar la productividad, generar las mejores ideas y contenidos y, además, aplicarlo en el entorno profesional. El curso es gratuito y 100% online. Los participantes pueden elegir entre una guía para aprender de Cero a Experto, o una formación para aplicar esta herramienta a la empresa y los negocios. Los participantes puedan aprender a su ritmo.

También está disponible la convocatoria de las Becas Santander | Excel for All 2023 - 3rd Call, hasta el 7 de noviembre. En este caso, el programa ofrece 5.000 becas destinadas a adquirir las habilidades necesarias para manejar Microsoft Excel y poder aplicarlo en el día a día tanto a nivel académico como profesional. Los participantes pueden elegir entre los dos cursos disponibles. ‘Excel Completo desde Principiante hasta a Avanzado’ apuesta por dominar las funciones avanzadas que el 97% de los empleados no saben que existen y ayuda a que los interesados puedan automatizar el 95% de tus tareas diarias con el Método VBA. Además, se enseña a manejar grandes cantidades de datos de forma ágil o a crear informes completos mediante tablas dinámicas.

El curso ‘Excel Avanzado, Macros y VBA’ profundiza en todas las herramientas de Excel, dominando las tablas dinámicas y el lenguaje de programación VBA (Macros). También se aprende a crear aplicaciones con VBA + Access, a crear nuevos gráficos con VBA y Excel y las herramientas de Poder (Power Query y Pivot), entre otras funcionalidades. Ambos cursos cuentan con ejercicios prácticos para afianzar el aprendizaje y el apoyo de un instructor profesional a distancia para que se pueda consultar cualquier duda.

Las becas Santander Scholarships | MBA Essentials 2023 – LSE, a las que se puede acceder hasta el 4 de diciembre, permiten conocer de forma rápida y práctica los tres pilares de la gestión y el liderazgo empresarial que se imparten en cualquier MBA (estrategia, finanzas y liderazgo de equipos) de la mano de expertos de la prestigiosa London School of Economics and Political Science. Este curso ofrece un formato flexible, que permite estudiar 100% online, y es gratuito. La formación se divide en 10 módulos, uno a la semana, y durante todo el proceso se cuenta con el apoyo de mentores y facilitadores, además de poder interactuar con los compañeros a través de foros semanales y dinámicas de grupo.

Entre los principales aprendizajes destacan la identificación y maximización de la ventaja competitiva y estratégica de la organización, a la vez que se desarrolla la comprensión del contexto estratégico y del mercado; el análisis y optimización de los resultados de un negocio utilizando herramientas técnicas comerciales y contables; o el uso de los conocimientos sobre el comportamiento humano y los marcos de liderazgo para influir en las decisiones en todos los niveles, tanto dentro como fuera de la organización.

6.000 becas para aprender idiomas

Para los interesados en idiomas, hay dos programas disponibles. El 13 de diciembre concluye el plazo para inscribirse a las Becas Santander | Online English Courses 2023 – British Council 3rd Call, que ofrecen 5.000 plazas para reforzar el inglés y mejorar las perspectivas laborales. Los cursos tienen una duración de 16 semanas e incluyen 12 clases online tutorizadas. Hay cinco niveles de cursos, desde principiante (A1) a avanzado (C1), además de formación para comunicar bien en una variedad de entornos profesionales, prepararse para una entrevista de trabajo, desarrollar la gramática y vocabulario de cara al entorno laboral-profesional, y relacionarse con otros profesionales de distintos campos y países.

Por último, el banco ofrece las Becas Santander | Learn Chinese, French or German. Este programa cuenta con 1.000 plazas para uno de los de cursos de idiomas más completos del mercado, diseñado e impartido por 8 Belts. El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de diciembre y para participar no es necesaria titulación universitaria ni ser cliente.

El grupo financiero tiene una apuesta pionera y consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que desarrolla desde hace más de 27 años a través de Santander Universidades. Desde entonces, el banco ha destinado más de 2.200 millones de euros y ha apoyado a más de un millón de estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con más de 1.300 universidades. La entidad dedicará 400 millones hasta 2026 a estos programas.

Toda esta labor ha sido reconocida recientemente por la revista Fortune, que ha incluido a la entidad en la selecta lista de empresas que están cambiando el mundo, Change the World 2023. Este ranking destaca cada año a 50 compañías que ayudan a resolver algunos de los retos más importantes de la sociedad. Santander es el primer banco en la lista y destaca por su apoyo a la educación, la empleabilidad y el emprendimiento a través del programa de universidades, una de las mayores iniciativas educativas del mundo promovida por el sector privado.