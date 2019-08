Una campaña difunde las buenas prácticas en la información sobre el suicidio

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y FEAFES Salud Mental han presentado una campaña dirigida a los medios de comunicación con buenas prácticas para el tratamiento de noticias relacionadas con el suicidio, entre las que destacan evitar el sensacionalismo y ofrecer detalles sobre el suceso.

Una campaña que persigue prevenir las conductas suicidas, promocionar la imagen positiva de las personas con trastorno mental grave y combatir el estigma que todavía sufre este colectivo.

Entre las buenas prácticas se destaca la necesidad de no dar un lugar prominente a las historias de suicidio; no difundir mitos, ni usar un lenguaje que lo normalice; evitar describir el método, el sitio o la ubicación; así como no usar la palabra suicidio en el titular; ni colocar material gráfico en lugares destacados.

También se recomienda usar estadísticas y fuentes de información fidedignas; publicar indicadores de riesgo y señales de advertencia; resaltar la información exacta sobre dónde buscar ayuda; no destacar suicidios de celebridades; lamentar la muerte de la persona, no glorificarla; y visibilizar a las personas que han conseguido hacer frente a su sufrimiento o malestar.

La iniciativa, impulsada por FEAFES y el Observatorio de Salud Mental, con financiación del SEPAD, se presenta en coincidencia con la conmemoración el próximo 10 de septiembre del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Al menos 800.000 personas se suicidan al año en el mundo, las muertes por suicidio aumentaron en España en 2017 un 3,1 % en relación al año anterior, hasta registrar 3.679, y en Extremadura 82 personas se quitaron la vida en 2016, de los que 66 eran hombres y 16 mujeres.

Suicidio entre jóvenes

Llama la atención sobremanera que el suicidio sea una de las principales causas de muerte en edades jóvenes y la segunda causa de fallecimiento entre jóvenes de 15 y 29 años.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Sanidad, José María Vergeles, que presentó la campaña acompañado del vicepresidente de FEAFES Salud Mental, Antonio Lozano.

Vergeles ha incidido en que con la prevención de este problema de salud pública, hay "un beneficio para la persona que tiene la conducta suicida, porque no culmina este hecho, y se evita sufrimiento a las personas de su entorno cercano".

Por su parte el vicepresidente de FEAFES ha indicado que aproximadamente el 80 % de las personas que se suicidan tienen alguna relación directa con algún problema de salud mental. Ha aseverado que el suicidio "no es un acto de cobardía, es un acto de sufrimiento", en el que influyen múltiples factores: sociales, laborales...

No se trata de "no hablar del suicidio, sino hacerlo de forma preventiva" y evitar el "sensacionalismo y planteamientos simplistas", ha aclarado la técnica del Observatorio Inmaculada Valero.

Todos los presentes han recordado a las personas interesadas en recibir ayuda que disponen de una amplia red de recursos sanitarios, como atención primaria, y sociales (asociaciones) a los que dirigirse y han mencionado igualmente el número de emergencias 112 y el Teléfono de la Esperanza 717003717.