Las mentiras de Rafael Hernando en el Congreso de los Diputados

Rafael Hernando: "Las dos primeras (mociones de censura) se plantearon en situaciones de excepcionalidad económica y social para España"

Falso. La segunda moción de censura de la historia de España, de Antonio Hernández Mancha contra Felipe González, se planteó en 1987, en un momento de estabilidad política –mayoría absoluta del PSOE– y bonanza económica –el PIB de España creció un 5,5% ese año–.

Hernando: "Esta moción de censura se produce en un momento crucial para Europa y España, poniendo en riesgo su estabilidad política y social"

Falso. Lo que ha puesto en riesgo la estabilidad política de España es la corrupción del PP, que le ha dejado en minoría absoluta en el Parlamento. La moción de censura es un mecanismo constitucional y democrático, pensado precisamente para recuperar esa estabilidad cuando un Gobierno deja de tener los apoyos necesarios.

Hernando: "Estamos aquí porque el señor Sánchez quiere ser presidente de Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste"

Falso. Si Pedro Sánchez ha llegado a la Presidencia del Gobierno es porque Mariano Rajoy se ha aferrado al sillón y se ha negado a dimitir, a pesar de haber perdido la confianza mayoritaria del Parlamento. Estaba en su mano evitar hoy la presidencia de Sánchez, si tan dolosa le parecía. Bastaba con dimitir, lo que habría llevado muy probablemente a elecciones. El PP no lo ha hecho porque prefiere pasar a la oposición e intentar recomponerse desde allí que correr el riesgo de acudir a las urnas y que les supere Ciudadanos.

Hernando: "Señor Sánchez, sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron"

Falso. Quien no acepta el resultado de las urnas y el sistema democrático es el propio Rafael Hernando. Son las urnas las que han llevado a cada uno de los diputados al Parlamento. Son esos votos los que hoy han dado a Pedro Sánchez la presidencia del Gobierno. La moción de censura ha logrado diez votos más de los que logró Mariano Rajoy en su investidura. Le respaldan 180 diputados tras los que están 12 millones de españoles: la mayoría absoluta en escaños y en votantes.

Hernando: "Hoy va ir a La Moncloa por la puerta de atrás. Qué vergüenza. Esta moción de censura es un fraude"

Falso. Pedro Sánchez se convierte en presidente exactamente con el mismo método –una moción de censura contra el partido más votado– que ha utilizado el PP en multitud de ocasiones para lograr el poder en otros gobiernos locales y autonómicos.

Hernando: "Asuman que la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas y no los pactos extraños en los despachos"

Falso. La legitimidad para gobernar la otorga el Parlamento, y allí Sánchez ha logrado 180 votos a favor frente a los 169 de Rajoy. España tampoco es el primer país de Europa donde no gobierna el partido más votado. Pasa lo mismo en Portugal, en Dinamarca, en Bélgica... Y en la inmensa mayoría de los países europeos –25 de 28– se gobierna mediante acuerdos parlamentarios. En Bélgica, gobierna el quinto partido en votos. En Dinamarca, el tercero. El mecanismo es fácil de entender y perfectamente democrático: consiste en aceptar que todos los diputados cuentan porque todos los votos cuentan, no solo los de la minoría más votada. Más extraño que esta moción de censura resultó la manera en que todos los poderes se volcaron en presionar al PSOE para forzar la caída de Sánchez, la abstención de sus diputados y la investidura de Mariano Rajoy.

Hernando: “Señor Iglesias, cuando habla de la verosimilitud de lo que dicen los jueces, yo le tengo que preguntar. ¿Es verdad lo que dice un juez cuando declara que es verosímil que usted cobró 450.000 euros de la dictadura de Venezuela? ¿Eso es verosímil? ¿Y lo que dicen los demás no?

Falso. Lo jueces han archivado ya 14 querellas contra Podemos y sus principales líderes, acusados por distintas organizaciones más que sospechosas –como Manos Limpias– de blanqueo, financiación ilegal, administración desleal o tráfico de influencias. No hay un solo proceso penal que acuse a Podemos de financiación ilegal, o de cobrar dinero de Venezuela.

Hernando mezcla peras con manzanas y compara la sentencia de la Gürtel –donde el PP ha sido condenado a título lucrativo– con el archivo de la querella que Podemos presentó contra Eduardo Inda, por publicar una información donde acusaba a Iglesias de recibir 450.000 euros.

Que un juez archive una querella contra un periodista –donde el querellante debe demostrar una intención dolosa con la publicación de la noticia– no convierte en verdadera esa noticia: solo sentencia que es verosímil (que puede parecer creíble) y que por tanto el periodista no debe ser castigado. Pero si efectivamente esa información fuese cierta, la Justicia habría procesado a Podemos. Lo que ha hecho es archivar todas las querellas contra esta organización.

Hernando: “Lo que sin duda es una gran afrenta es que usted esté dispuesto a recibir los votos de Bildu. Hay que tener cuajo. Con los amigos de la ETA, con esos va a ser presidente el día de hoy”

Falso. Pedro Sánchez no es presidente por los votos de Bildu porque los dos escaños de la izquierda abertzale no eran necesarios para la moción, que habría salido adelante con su apoyo o sin él.

Hernando: “Nadie, ni tan siquiera el señor Zapatero, fue capaz de aceptar esos votos para ser presidente del Gobierno”

En las dos investiduras de Zapatero era imposible que Bildu votase nada –ni a favor ni en contra– porque estaban ilegalizados por la ley de partidos y no estaban en el Parlamento. Quien sí aceptó los votos de Bildu e incluso negoció con ellos varios acuerdos –a diferencia de lo que ha hecho hoy Sánchez– fue Javier Maroto, vicesecretario general del PP, en sus años como alcalde de Vitoria.

Hernando: “Yo no sé si usted va a ser capaz de mirar a las víctimas a la cara”

Quien debería avergonzarse frente a las víctimas de ETA es el partido que ha instrumentalizado su dolor durante años por puro interés político.

Hernando: “El Partido Popular ni ha mostrado ni va a mostrar ninguna complacencia contra la corrupción”

Falso. La lista de ocasiones en las que el PP ha protegido a sus corruptos es interminable y daría para un libro de larga extensión. Como ejemplo, uno muy obvio: cuando el PP intentó anular toda la investigación de la Gürtel por un supuesto defecto de forma. La Justicia no les hizo caso. Si hubiesen seguido su petición, todos los corruptos hoy encarcelados por la Gürtel estarían ahora mismo en libertad sin cargos; el mismo método con el que Rosendo Naseiro se libró.

Hernando: “A todos nosotros nos indigna la corrupción. Y a nosotros más, porque nos hace más daño que a nadie”

Falso. La corrupción no ha hecho al PP más daño que a nadie. El daño se lo ha hecho el PP a todos los ciudadanos, que somos quienes pagamos la fiesta de sus innumerables casos de corrupción.

Hernando: “Hoy todos esos están fuera del Partido Popular”

Falso. La condenada a título lucrativo Ana Mato sigue en el partido y cobrando un sueldo como asesora.

Hernando: “La sentencia exonera al PP de cualquier delito penal”

Falso. La sentencia no exonera al PP por delitos penales porque, simplemente, no los juzga porque no los puede juzgar. No había en el momento en que se cometieron esos delitos una ley en vigor que permitiese condenar penalmente al PP.

Hernando: “(La sentencia) explica con absoluta claridad que el partido no había conocido ni participado en el delito”

Falso, por mucho que los distintos portavoces del PP lo repitan sin cesar. La sentencia dice justo lo contrario. Página 1.515: "Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo; negarlo es ir no solo contra la evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica".

Hernando: “Delimita toda la responsabilidad del Partido Popular a lo que ocurrió en los municipios de Pozuelo y Majadahonda”

Falso. El Partido Popular es condenado civilmente por lo ocurrido en esos dos ayuntamientos, pero los hechos probados de la sentencia dan al PP y a sus tesoreros –que también son condenados– un papel fundamental en toda esta trama de “corrupción institucional”.

Hernando: “Los hechos tuvieron lugar entre el año 1999 y 2005”

Falso. La sentencia solo juzga estos años porque es solo la primera de las muchas que están por llegar. La Gürtel era tan grande que se tuvo que fraccionar en varios trozos. Pronto llegará la “época 2” de la Gürtel: hasta 2008, cuando Rajoy ya llevaba cuatro años al frente del Partido Popular. Además, la sentencia da como hecho probado que la caja B del partido existió al menos hasta 2008, cuando Rajoy estaba al frente del PP.

Hernando: “Son unos hechos ajenos a la gestión del Gobierno del Partido Popular que ejerce sus funciones desde 2011. Ningún miembro del Gobierno del Partido Popular ha estado condenado o inmerso en un proceso de corrupción”

Falso, porque en ese Gobierno estaba Ana Mato, que ha sido condenada como responsable a título lucrativo –y sigue aún en el Partido y cobrando como asesora de él–. Y el presidente de ese Gobierno era Mariano Rajoy Brey, el mismo que aún preside el Partido Popular.

Hernando: “Están manipulando una sentencia para intentar decir lo que no dice”

Falso. Quienes no paran de mentir sobre lo que dice esa sentencia son los portavoces del Partido Popular.

Hernando: "No seré yo quien se refiera hoy aquí a los antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor De Prada, candidato de Izquierda Unida a presidir la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en época de Zapatero"

Falso. Y no solo porque Hernando niegue en la primera parte de la frase lo que hace medio segundo después: referirse a unos supuestos “antecedentes políticos” que son falsos también. Ricardo de Prada, uno de los tres jueces del tribunal que firma la sentencia de la Gürtel, ni tiene ningún nexo con Izquierda Unida ni ha sido el candidato de IU a nada, tampoco a presidente de la Sala de lo Penal en la época de Zapatero. A ese cargo se presentó él mismo, no Izquierda Unida, que no puede presentar candidatos a ningún puesto de estas características. Y tuvo que recurrir al Tribunal Supremo –que le dio la razón– porque el nombramiento del anterior presidente –Javier Gómez Bermúdez– vulneraba sus derechos. El Supremo le dio la razón, por dos veces, pero el CGPJ acabó nombrando a Bermúdez otra vez.

De prada, en esa votación del CGPJ, sí obtuvo el voto de uno de los vocales propuestos por IU, el fiscal Félix Pantoja –entre otros votos del sector progresista del CGPJ, que quedó dividido entre su candidatura y la de Garzón–. Pero decir que simplemente con que te vote un vocal de IU te conviertes en “el candidato de IU” es tanto como admitir que quien apartó a De Prada de la decisión sobre la entrada en prisión de la mujer de Bárcenas no ha sido el CGPJ, sino directamente el PP.

Hernando: “Ni a sus declaraciones (de Jose Ricardo de Prada) cuando decía que en la Audiencia Nacional se torturaba a terroristas”

Falso. Ricardo de Prada no acusó de tortura a la Audiencia Nacional, donde él ejerce como juez, sino que criticó el aislamiento de los detenidos en aplicación de la ley antiterrorista, “un caldo de cultivo para que estas personas sean forzadas”. “Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho”, aseguró de Prada, y es una absoluta verdad. España ha sido condenada en seis ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de torturas más que fundadas.

Hernando: “Ni a la sintonía (de De Prada) con el mundo proetarra”

Falso. Criticar la tortura no te convierte en proetarra. Y José Ricardo de Prada ha vivido durante años con escolta, precisamente por los numerosas sentencias contra ETA que ha tenido que firmar en la Audiencia Nacional, en la que lleva trabajando desde hace más de 25 años.

Hernando: “Hubo presiones para intentar publicar la sentencia antes de que hubiera un voto particular y dinamitara aquí el debate parlamentario de los Presupuestos”

Falso. Lo que pasó es justo lo contrario. El PP presionó para retrasar ese voto particular lo máximo posible, y retrasar con ello la sentencia hasta después de que Rajoy aprobara los presupuestos. Estas maniobras dilatorias funcionaron. El voto particular estaba previsto para el 18 de mayo y la lectura de la sentencia, para el 21. Pero el voto particular se retrasó casi una semana y la sentencia no se conoció hasta el 24 de mayo, al día siguiente de que el Congreso aprobase los Presupuestos.

Hernando: “Los jueces no son infalibles ni tan siquiera usted, señora Robles. ¿Se acuerda de que usted condenó a 15 años a Ahmed Tommouhi por una violación que no había cometido? La gente se equivoca, también los jueces"

Hernando se refiere a una sentencia de 1992. Margarita Robles firmó esa condena por violación que después fue refrendada por tres tribunales, en otras tres sentencias. Después se supo que fue un error, probablemente uno de los más flagrantes de la historia de la Justicia española –años más tarde se descubrió que el violador era otro, de gran parecido con el condenado–. Pero comparar ese caso con la sentencia de la Gürtel es de un populismo aterrador. ¿Cree el PP que fue otro tesorero, muy parecido a Luis Bárcenas, quien cometió los delitos en vez de él?

Hernando: "Señor Albert Rivera, usted ha sido colaborador necesario de esta censura, usted ha contribuido al pedir elecciones anticipadas, con la colaboración mediática habitual"

Tiene su aquel que el portavoz del PP cargue contra uno de los pocos partidos del Parlamento que han votado no a la moción de censura. Y también que se queje de la "colaboración mediática". Hoy hay unanimidad en la prensa de papel: todos contra Sánchez. Será la tónica habitual a partir de hoy.

Hernando: "(Albert Rivera) quería elecciones a toda costa"

Es cierto. Y el PP quería que no las hubiera a toda costa, y por eso Rajoy no ha presentado su dimisión.

Hernando: "Ya pedimos perdón en su momento, y lo pedimos humildemente, por todas las personas que han tenido relación con nuestro partido y han sido condenadas por corrupción”

Falso. El PP no ha pedido perdón tras la sentencia de la Gürtel ni mucho menos lo ha hecho "humildemente". Al contrario. Con toda la soberbia posible, los portavoces del PP han cuestionado la sentencia, han criticado a los jueces y han mentido sobre los hechos probados en lugar de pedir perdón.

Y esto es solo el principio; el aperitivo de lo que se puede esperar del PP ahora que pasa a la oposición.