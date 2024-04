EH Bildu se ve ganadora y apunta a los pactos: “No puede haber suma cero entre abertzales o entre la izquierda”

EH Bildu se siente ganadora de las elecciones y en el primer día de campaña ha incidido en los mensajes del arranque dando un paso más: no sólo cree que el “cambio de ciclo en Euskadi es posible” como aseguraron este pasado jueves, sino que ese cambio ciclo “ya se ha producido”, porque ya se les ve como partido de Gobierno. “El mapa político a ha cambiado. Ya estamos en un ciclo político nuevo y esto es gracias al trabajo político que se ha hecho durante tantos años”, ha indicado.

En un mitin el la localidad vizcaína de Getxo, tanto Pello Otxandiano como Arnaldo Otegi han incidido en que este cambio de ciclo se produce gracias a un “sirimiri” continuo que se ha sembrado durante décadas. “Lo que se ha estado haciendo ha sido sembrar durante décadas un proyecto nacional y popular para este país, un proyecto de libertad, un proyecto de izquierda, un proyecto popular y un proyecto independentista. Hemos sido sirimiri”, ha dicho Otegi. “Hoy estamos más cerca que nunca de disputar unas elecciones autonómicas en las que la posibilidad real de ganar es una posibilidad real”, ha apostillado.

Y se ha apuntado ya de forma directa a los pactos porque según ha señalado el coordinador general, estos cambios “tienen que tener alguna consecuencia política en este país”. “No puede haber suma cero entre abertzales y no puede haber suma cero entre las gentes de izquierda”, indica.

En la víspera del partido de final de Copa entre el Athletic y el Mallorca, y en Bizkaia, la referencia al fútbol ha sido obligada y la ha hecho Otegi después de confesarse seguidor de la Real Sociedad. “Hace 40 años el Athletic ganó una final de Copa. Lo que se les olvida decir a muchos y a muchas es que quien marcó aquel gol se llama Endika Guarrotxena, y va en las listas de EH Bildu”, ha señalado. El exfutbolista va en las listas europeas. Y ha terminado con un vaticinio. “Sé que tenéis alguna preocupación con lo que puede suceder mañana. Hay cambios de ciclo en términos políticos y en términos futbolísticos. Mañana también gana el Athletic”, ha dicho entre aplausos de los asistentes.

Por su parte, el candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, ha afirmado que es necesario “abrir las ventanas para dar paso a Gobiernos que sean capaces de recoger un mandato democrático que existe por parte de la sociedad vasca por avanzar en mayor soberanía y en mayores derechos sociales”. Euskadi se merece “un Gobierno decente que defienda prioritariamente a su ciudadanía”, ha dicho, insistiendo en la necesidad de “una regeneración política”.

“Salta a la vista que decisiones políticas han forzado una más que obvia decadencia, degeneración de los servicios públicos, siendo Osakidetza el símbolo de esa decadencia. No podemos admitir que se jueguen con las cosas de comer, y menos con las de vivir. Con la salud de nuestra ciudadanía no se puede jugar a la ruleta, ni con el derecho a la vivienda, ni con los cuidados de nuestros mayores, ni con los derechos de las mujeres... con todo eso no se puede jugar”, ha advertido.

Giro de 180 grados al modelo policial

Por la mañana Julen Arzuaga, portavoz de EH Bildu para asuntos de Seguridad y candidato por Bizkaia, ha puesto sobre la mesa la necesidad de dar un “giro de 180 grados al modelo policial, a un servicio público que es básico, para, desde la transparencia y la dación de cuentas, garantizar una seguridad con derechos y ejercer derechos con seguridad”, según ha indicado.

En un acto electoral coincidiendo con el duodécimo aniversario de la muerte de Íñigo Cabacas por un pelotazo lanzado por la Ertzaintza, en el lugar donde se produjo la carga en Bilbao, Arzuaga ha señalado: “Queremos que sea la última víctima policial. La regeneración política también es prioritaria para cambiar el modelo policial en la Ertzaintza, como es obvio y se vuelve a demostrarse cada semana”, ha señalado.

El joven seguidor del Athletic falleció en abril de 2012 días después de recibir el impacto de una pelota de goma en una carga policial durante el transcurso de los incidentes registrados tras un partido la Europa League entre el Schalke 04 y el equipo bilbaíno. Arzuaga ha recordado que “los responsables entonces dijeron que era la mayor crisis de confianza que había sufrido la Ertzaintza”. Sin embargo, ha señalado que lo ocurrido “no ha servido para enfrentar de otra forma el modelo de seguridad” ya que se sigue produciendo “violencia policial arbitraria”.

En este sentido ha recordado “episodios tales como en Tolosa, en Gasteiz el 3 de marzo, en San Mamés, en Anoeta o en Astigarraga, donde un joven murió y donde no se han dado ningún tipo de explicación desde las responsabilidades políticas”. “Un patrón que se convierte en habitual pero que no es nuestra forma de entender el servicio de seguridad”, ha señalado. Y ha lamentado que este mismo jueves se produjo en la Gran Vía bilbaína “una intervención policial racista, violenta contra un grupo de vendedores ambulantes”, algo que no debería verse, a su entender, “como un hecho natural”.

Además, apuestan por “profundizar en la especialización de la Ertzaintza ante algunos delitos que preocupan a la ciudadanía” como los delitos de medio ambiente, la corrupción o de la ciberseguridad, así como realizar “un reparto coherente de funciones” entre la Ertzaintza y las policías municipales, que no son “policías subordinadas, sino que cumplen importantes funciones también de seguridad desde la proximidad y el cuidado comunitario”.