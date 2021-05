Euskadi decidirá este lunes si rebaja las restricciones contra la COVID-19 en un contexto a medio camino entre la "esperanza" y la "prudencia"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha convocado para este lunes una nueva reunión de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el organismo conocido como Labi, de modo que este fin de semana seguirán en marcha todas las restricciones actuales contra la COVID-19. Sobre la mesa tendrá la evaluación de la situación epidemiológica superadas las tres primeras semanas de pandemia fuera del segundo estado de alarma, del que Euskadi salió en alerta roja. La tasa de incidencia estaba entonces por encima de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y toda la actividad ordinaria de los quirófanos de Osakidetza estaba paralizada por un pico de ocupación de la UCI similar al de la primera ola. Ahora la incidencia es de casi la mitad (nivel amarillo de alerta) y los pacientes críticos también se han reducido notablemente, aunque son aún más de 100. La mortalidad ha caído, hasta el punto de que se han encadenado por vez primera desde julio dos días sin fallecidos. Por el contrario, hay indicadores que podrían augurar un cambio de tendencia, como incidencia semanal o el R0, que se ubican en riesgo de repunte. Un dato: los casos en Bilbao han pasado de 34 a 87 de martes a miércoles.

Euskadi encadena dos días seguidos sin muertes por COVID-19 por vez primera desde finales de julio

El Labi decidirá si se suavizan o no las medidas en vigor. Euskadi inició el período quejoso del final precipitado de la alarma y con voluntad de mantener el toque de queda y el confinamiento perimetral autonómico, aunque ahora el argumentario de Urkullu y de otros portavoces ha orillado esos mensajes y los ha cambiado por otros que mezclan "esperanza" y "prudencia". En particular, se ha puesto sobre la mesa el horario de cierre de la hostelería. Hasta el 9 de mayo era a las 20.00 horas y ahora es a las 22.00 horas, pero el sector -convertido en 'lobby' en varias fases de la pandemia- mira al entorno y reclama más tiempo para cenas y consumiciones nocturnas. El Ejecutivo ya ha dejado claro que no "negociará" condiciones con los hosteleros y que tomará sus decisiones con base en criterios sanitarios. Es más, si mantiene su plan-guía (denominado 'Bizi Berri III'), ni siquiera en tasas muy inferiores a las actuales, 60 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (nivel verde), se podría tener levantada la persiana más allá de las 23.00 horas.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha ofrecido este miércoles en Bilbao una rueda de prensa sobre tabaquismo y se ha mostrado reticente a hablar de la pandemia, pero sí ha indicado que aunque la caída de los casos de COVID-19 se haya "ralentizado" sigue su curso. Por su parte, el consejero de Cultura y portavoz, Bingen Zupiria, ha confiado en que si se produce un descenso "notable" de la positividad se podrían ampliar aforos y apertura de centros culturales de cara al verano, aunque ha defendido que desde que acabó el primer estado de alarma la oferta se ha mantenido activa aunque fuera mínimamente porque "la cultura ha sido tratada como una actividad esencial [...] como no ha sucedido en ninguna comunidad autónoma ni en ninguna región europea que nos rodea", recoge Europa Press.

Zupiria, en cualquier caso, se ha remitido a la opinión de los "técnicos" que asesoran al Labi para sacer el alcance de la desescalada en esta materia: "Todas las decisiones que se han adoptado se han basado en las propuestas que han hecho los responsables técnicos que han guiado a Osakidetza y a las instituciones vascas en este proceso. No son consecuencia de una negociación, son consecuencia de una valoración médica, epidemiológica, técnica y jurídica", ha insistido Zupiria.

