Los bares y discotecas en Euskadi no podrán abrir hasta más de la 01.30 de la madrugada

El Gobierno vasco está ultimando una orden que establece que los bares y discotecas de Euskadi deberán cerrar a las 01.30 de la madrugada y no podrán abrir antes de las 06.00. Esta media ha sido presentada por la consejera del departamento de Salud, Nekane Murga, quien ha señalado que "la idea es que se publique a finales de semana y que esté en vigor el fin de semana". Además, las discotecas tendrán un aforo máximo del 60%, sin pista de baile y con mesas y se prohibirá el consumo en el exterior de locales hosteleros a partir de las doce de la noche salvo sentados en terrazas.

"Creemos que con esta nueva aplicación del horario el tiempo de permanencia dentro de un local de estas características será menor y por lo tanto el riesgo de contagio será también menor" , ha confiado Murga, quien ha confirmado también, entre otras medidas, la limitación al 80% los aforos de establecimientos con grandes comedores o para celebración de eventos y el cierre de las lonjas juveniles.

Se trata de las medidas acordadas tras la reunirse este lunes en Lehendakaritza la comisión de seguimiento de la COVID-19, para analizar la situación epidemiológica en Euskadi, presidida por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y con la presencia de la consejera Murga y de los también consejeros de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, así como el viceconsejero de Salud, el director de Salud Pública, y el coordinador del Plan de Vigilancia.

Las nuevas medidas también incluyen que la asistencia máxima a funerales y velatorios no podrá ser de más de 60 personas sean o no convivientes. Muga ha descartado una vigilancia extra de las personas que acuden a eventos o a locales como bases de datos o el registro de datos de las personas.

Sobre los focos detectados en diferentes municipios de Gipuzkoa como Eibar o Zarautz las semana pasada, la consejera ha afirmado que "creemos que dentro de la complejidad que ha sido este foco amplio que ha llegado a tres localidades estamos satisfechos. En este momento tenemos algunos focos en otras localidades en los que estamos trabajando, pero que no alcanzan la complejidad de estos con los que hemos estado trabajando. También es verdad que tenemos un número de casos elevado, que alcanza los 100 y estamos trabajando en las labores de rastreo", ha señalado Murga.

"Si una persona tiene asma, bronquitis o una enfermedad respiratoria entiendo su molestia por la mascarilla pero si coge COVID-19, las consecuencias serían muy graves", ha alertado la consejera tras ser preguntada por la denuncia del Colegio de Médicos de Bizkaia sobre una campaña que anima a no usar mascarilla y "saturar el sistema sanitario". "Está injustificado absolutamente que alguien defienda en este momento, con esta situación epidémica, no llevar mascarilla (...) me parece una aberracción", ha afirmado en un gesto de apoyo los profesionales. Por ello, ha pedido una mayor colaboración y responsabilidad sobre todo a aquellas personas con patologías y problemas respiratorios que, de contraer la enfermedad ha alegado duramente: "Cualquier persona a la que le cueste respirar sin mascarilla si coge COVID no sobrevivirá".

El brote en un local de Bilbao alcanza los 50 casos

El brote detectado la semana pasada en un local de Bilbao con 33 contagiados, ha alcanzado los 50 casos positivos por COVID-19. Sobre los focos en diferentes pueblos, Murga ha informado de que desde este fin de semana desaparecerán las restricciones en Bergara y Tolosa, pero que se mantendrán en Ermua, Eibar y Zarautz.

Sobre los datos publicados este lunes, la mayor parte de los casos, 54, continúan registrándose en Bizkaia, seguido de Gipuzkoa con 24. Álava sigue siendo el territorio menos afectado con un total de 7 nuevos casos. En los últimos tres días Bizkaia ha sumado 227 casos, con un total de 22 nuevos en Bilbao, 8 en Ermua, 6 en Barakaldo y 4 nuevos casos en Abadiño y Sestao.

Gipuzkoa, por su parte, ha registrado este pasado domingo 24 nuevos casos por lo que en los últimos tres días ha contabilizado 110 positivos. En las últimas 24 horas el mayor número de casos se ha registrado en Arrasate-Mondragón con 5 nuevos positivos, y las localidad de Eibar, Errentería, Hernani y Zarautz han tenido 3 positivos en cada una de ellas.

Álava ha sumado en las últimas 24 horas 7 nuevos casos -todos ellos en Vitoria- con lo que los nuevos contagios en los últimos tres días se elevan a 36. Los casos de personas con residencia fuera de Euskadi han sido dos en los últimos tres días, uno de ellos registrado en las últimas 24 horas.