Lekeitio cerrará sus puertas a visitantes durante el 'Día de Gansos' y su víspera para evitar aglomeraciones

El Ayuntamiento de Lekeitio (Bizkaia) cerrará las entradas al municipio para aquellos que no sean residentes los próximos 4 y 5 de septiembre, día en el que se celebra 'Antzar Eguna' o 'Día de Gansos'. La medida se ha tomado después de suspender las fiestas de San Antolín con motivo de la pandemia de la COVID-19 y para evitar aglomeraciónes, de forma que solo podrán acceder quienes justifiquen su residencia, su puesto de trabajo o su reserva de hotel. Además, no habrá transporte público.

En un bando municipal, el Consistorio indica que "este año no es como los demás" y no se podrán celebrar las fiestas de San Antolín "debido a la grave situación provocada por la COVID-19", ya que, "por encima de las fiestas, está la salud de todos" y se debe actuar "con responsabilidad".

Así mismo, en el bando que traslada la decisión de los grupos políticos que forman el Ayuntamiento, se pide a los vecinos que tengan en cuenta que este año no se celebra ninguna fiesta, por lo que emplazan a no realizar actos o tener actitudes que "puedan incitar a celebrar la fiesta o a que haya aglomeraciones, especialmente el 1 de septiembre, día de la Bajada, y el 5 de septiembre, Día del Ganso".

Además, a los residentes en otros pueblos les piden que no acudan a Lekeitio y desde el Ayuntamiento lekeitiarra confían en que los vecinos se cuiden y sean "razonables, como hasta ahora".

"Seamos la solución y no el obstáculo del problema. No dejemos que el virus se disperse y llegue a una situación que no se puede controlar. Nuestras acciones pueden tener graves consecuencias sobre nosotros y sobre los seres queridos. Seamos sensatos y respetuosos", solicitan desde el Consistorio.

En ese sentido, añaden que, "para que el año que viene se celebren las fiestas, más que nunca, es necesario ahora tomar medidas y cuidarnos".

De esta forma, el viernes 4 de septiembre y el sábado 5, 'Día de Gansos', Lekeitio estará cerrado, según ha decidido el Ayuntamiento tras reunirse con asociaciones de vecinos, representantes de hostelería, Cofradía y puerto, y no habrá transporte público ni entradas ni salidas por mar.

Únicamente podrán entrar y salir del municipio vizcaíno aquellas personas que justifiquen su residencia, su puesto de trabajo o su reserva de hotel.

El alcalde, Koldo Goitia, ha indicado que esta medida se toma para evitar que suceda en Lekeitio "lo mismo que ocurrió en Gernika" durante las 'no fiestas', cuando se produjo un brote de contagios con más de un centenar de positivos.