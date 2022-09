El Gobierno vasco confirma que usa un Gmail para atender fallos en las recargas de la tarjeta de transporte de Vitoria

Euskadi cuenta con una sociedad informática -EJIE, 220 trabajadores y 194 millones de presupuesto en 2022-, destina decenas de millones a aplicaciones y procesos tecnológicos e incluso ha acuñado el concepto 'Ciberzaintza' para explicar su labor policial contra la ciberdelincuencia y los fallos técnicos. Sin embargo, como adelantó este periódico, el área de Transportes del Gobierno vasco ha tenido que derivar a una cuenta de correo electrónico en Gmail (Google) las reclamaciones de los usuarios del transporte público de Vitoria que han visto cómo sus recargas de la tarjeta Bat a través de la aplicación móvil que se ofrecía como oficial no se reflejaban en el saldo cuando validaban el billete en las canceladoras el autobús, en el BEI o en el tranvía.

Lo confirma el consejero Iñaki Arriola en una respuesta enviada al Parlamento Vasco a instancias de Íñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos-IU. El Ejecutivo autonómico, en Vitoria, gestiona el tranvía y el sistema de billetes a través de la sociedad pública Euskotren, mientras que en Bizkaia y en Gipuzkoa las respectivas Barik y la Mugi son reguladas por los consorcios provinciales. En el caso alavés, durante meses el sistema ha dado “problemas”, se admite oficialmente. Se producen, cuanto menos, desde principios de 2022. No obstante, existe la posibilidad de realizar las cargas en las máquinas instaladas en las marquesinas de tranvías y BEI, donde se admiten monedas, billetes y tarjetas bancarias.

“Se dan porque no se detecta correctamente el cobro del banco, por lo que no se puede luego actualizar el saldo de la tarjeta o grabar el título temporal, si es el caso. Este proceso se ha complicado con la entrada en vigor en enero de 2022 de la regulación europea relativa al doble factor de autenticación para el pago electrónico (PSD2)”, explica el Ejecutivo en la Cámara. Como “soluciones”, Arriola indica que “se ha montado una nueva infraestructura en los sistemas centrales con una arquitectura mejorada, que hasta la fecha no ha presentado los problemas de la original”. Se añade que “se ha desplegado una nueva versión de la aplicación móvil que incorpora mayores controles a la hora de detectar la tarjeta Bat a recargar”.

Indica Arriola que desde el 12 de septiembre se están produciendo ya las actualizaciones. La idea es que la nueva infraestructura y la vieja asuman el 50% de las peticiones y con un nivel de seguridad “al mismo nivel”. Fuentes de Euskotren indicaron en su día que quizás hasta finales de año no se solventen todas las incidencias. Aunque el servicio es para Vitoria y está cedida su gestión al Gobierno vasco, la aplicación es en realidad del Consorcio de Transportes de Bizkaia, “propietario de la patente de la tecnología utilizada”. Es la misma que se utiliza para el sistema Barik vizcaíno.

Preguntado el Gobierno por el volumen de personas afectadas, sin más detalles adjunta una tabla en la que muestra que ha habido 76.993 recargas entre enero y agosto de 2022 y alude a 212 casos en la casilla de “devolución manual (incidencia)”. “La solución pasa por dar la orden de devolución al banco del importe cobrado. Cuando se detecta que hay un cobro en la pasarela de pago y no se ha registrado tal en los sistemas de la aplicación, se devuelve el dinero sin necesidad de realizar la reclamación. De hecho, en abril se recibieron 13 quejas y el resto de las devoluciones se hicieron de oficio al detectar la incidencia en la app”, apunta Arriola.

Sin embargo, ante las reclamaciones Transportes no ha habilitado ningún canal oficial para tramitarlas. La cuenta de correo nfcbat@gmail.com es la “vinculada” a la aplicación en Google Play Store, la tienda de descarga de programas para soportes con el sistema operativo Android. ¿Existe una cuenta oficial de reclamaciones? “No”. ¿Existe un departamento de reclamaciones al que poder plantear directamente y de forma presencial las quejas? “No”. ¿La gestión de las reclamaciones se hace por medios propios o por medios ajenos? “La gestión se hace por medios ajenos”. En la oficina central del transporte en Vitoria, la de la calle de Sancho el Sabio, simplemente se despachaba este asunto con un folio informativo pegado en la puerta.