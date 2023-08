Hondarribia sanciona con 18.000 euros a la subcontrata de jardinería mientras la plantilla continúa en huelga

El Ayuntamiento de Hondarribia (Abotsanitz) ha impuesto una sanción de 18.192,77 euros a la empresa ELAI Serbitzuak, que es la adjudicataria del servicio de mantenimiento de parques y jardines por incumplimiento del contrato. La cuantía equivale al 4% del contrato. Esta compañía con sede en Hernani forma parte del Grupo Ansareo. Los trabajadores de la subcontrata llevan en huelga desde marzo y así continuarán al menos hasta septiembre. En medio, se ha producido un cambio en la alcaldía, que ha pasado de Txomin Sagarzazu (PNV) a Igor Enparan (Abotsanitz), que pide formalmente a la empresa que ponga vías de solución al conflicto laboral.

El sindicato ESK alerta de ambulancias y puntos de atención continuada "sin médico" este verano en Euskadi

Más

“Desde el Ayuntamiento estamos muy preocupados por cómo está la jardinería de la ciudad. La situación de estas dificultades nos viene desde antes, y estamos trabajando en su posible resolución. En este sentido, nos hemos reunido en varias ocasiones con ELAI Serbitzuak y la representación de los trabajadores y les hemos transmitido la necesidad de reconducir esta enrevesada situación. Hemos comunicado a la empresa el no ofrecer el servicio hace que en algunos puntos se estén dando situaciones de riesgo, debido a que las hierbas están creciendo mucho y eso no ayuda en nada a la seguridad”, ha señalado Enparan.

Y ha añadido: “Hemos comunicado a la empresa que el contrato que tiene firmado con el Ayuntamiento de Hondarribia no lo está cumpliendo. Quiero recordar que las primeras convocatorias de huelga comenzaron los días 21, 22 y 23 de marzo. A partir de entonces el grado de ejecución del servicio no está siendo el adecuado y dadas las circunstancias, la decisión que hemos tomado desde el equipo de Gobierno Municipal y los técnicos municipales ha sido la de poner en marcha las medidas sancionadoras del contrato que tiene en vigor con el Ayuntamiento. El primer paso ha sido imponer mediante un decreto una penalización de 18.192 ,77 euros correspondiente al 4% del contrato por el mal cumplimiento de éste. Esperamos que la empresa contratista dé los pasos necesarios y firmes para encauzar esta cuestión. No podemos permitir que las zonas verdes de la ciudad estén en la situación en la que se encuentran”.

¿Y si continúan las movilizaciones? “En caso de que la huelga continúe y la empresa contratista no dé los pasos que tiene que dar, nos obligaría a adoptar las medidas necesarias en este procedimiento sancionador, cuyo término sería la suspensión del contrato de jardinería”, ha afirmado el regidor. El sindicato ELA, que llegó a cifrar en el 100% el seguimiento de varios de los paros que se han ido realizando en este medio año, ha denunciado que no se ha apreciado “ningún cambio” en la gestión del conflicto con el PNV y con Abotsanitz. La central recuerda que el personal tiene el convenio caducado desde hace diez años y que se proponía una congelación para, como mínimo, otra década.