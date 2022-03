Mendia considera “inaceptable” que se produzcan “accidentes del siglo XIX” en las empresas vascas

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha considerado “inaceptable” que se sigan produciendo en las empresas vascas “accidentes del siglo XIX”. “Cuando alguien cae de un andamio Osalan investiga y la inspección actúa y sanciona. Es evidente que hay algo que no ha funcionado, que es inaceptable y que debe ser corregido”, ha señalado. Mendia ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco la Estrategia Vasca de Salud Laboral, justo en un momento en el que se está produciendo un incremento de los accidentes laborales, entre las denuncias de los sindicatos de que hay pocos inspectores de trabajo. En lo que va de año ha habido diez muertes en el trabajo y la mitad han sido en la Construcción. “Sólo podemos hablar de empleo de calidad si el trabajo es seguro” ha señalado Mendia, que ha calificado este tema de una “prioridad absoluta” para el Gobierno. Durante su comparecencia, en Comisión, Mendia ha abogado por reforzar la inspección de forma preventiva. “Para actuar en las causas para que el trabajo no sea la razón por la que alguien se ponga enferma o muera”.

La vicelehendakari ha reconocido que los accidentes laborales se han incrementado tras el parón del confinamiento en 2020, y se ha referido también a las diferencias entre las cifras de siniestralidad que da Osalan y los sindicatos. “Osalan no es un órgano estadístico, no es su función”, ha dicho. “No es para lo que se creó, sino para actuar en la prevención. Y en la prevención lo que no ocurre no se computa”, ha señalado, refiriéndose a los accidentes y enfermedades que se hayan podido evitar“.

Aumento del presupuesto de un 18%

Mendia, que ha estado acompañada de la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez, y la directora general de Osalan, Lourdes Íscar, ha detallado que en esta legislatura se incrementará un 18% los recursos en este ámbito tras pasar de 14,5 millones en 2020, a los 17,25 en 2022. “Lo hemos hecho para contar con más personal ante la situación excepcional que estamos viviendo, y que afecta a directamente a la salud laboral” y para crear nuevas herramientas que apoyen a quienes más dificultades tienen en la prevención, como pymes u autónomos y para ir a las causas de los accidentes y de las enfermedades.

La Estrategia incluye una perspectiva de género en la prevención, la edad o las nuevas formas de trabajo como el teletrabajo o el comercio online. La vicelehendakari ha señalado que es necesario que la Estrategia, que ha sido avalada por la Mesa de Diálogo Social, tenga una visión trasversal para que la cultura preventiva “impregne todas las decisiones en las empresas, los agentes sociales y los propios trabajadores”. Además, esa visión trasversal se extiende a todos los departamentos del Gobierno vasco. La directora general de Osalan, Lourdes Íscar ha señalado que en en esta Estrategia es necesario tratar la salud en el trabajo como una parte más de la salud de la persona, “una salud integral” y que sea cada vez más exigentes con la prevención, con una “cultura preventiva en la calle” cada vez más fuerte. Además se contempla más la edad, ya que se está ante una población laboral cada vez más envejecida.