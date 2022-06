Muere un trabajador en Bermeo tras sufrir un infarto en su puesto de trabajo

Un trabajador de 50 años ha fallecido este pasado viernes en Bermeo, tras sufrir un infarto en su puesto de trabajo en una tienda de alimentación, según ha denunciado LAB y recoge Europa Press. El sindicato ha denunciado la que considera “32 muerte laboral de este año, la número 11 de carácter no traumático”, en una cuenta en la que incluyen muertes ocurridas en Euskadi, Navarra e Iparralde. No obstante, los datos hechos públicos por el Instituto Vasco de Seguridad y Riesgos Laborales (Osalan) indican que entre enero y abril de 2022 -últimos datos ofrecidos- las muertes en accidentes traumáticos en Euskadi han sido 4, mientras que en no traumáticos han sido 3, haciendo un total de 7 trabajadores fallecidos.

El sindicato ha mostrado a través de un mensaje en sus redes sociales su solidaridad con familiares, amigos y compañeros de P.U.R., de 50 años, a los que ha transmitido su “dolor”. También ha recordado que la víctima era trabajador autónomo de una pequeña tienda-franquicia (de la marca Coviran) del municipio.

Muere un trabajador en Bermeo por infarto en su puesto de trabajo #PrekaritateaHiltzailea



El accidente laboral mortal ha ocurrido en una tienda Coviran. Se trata de la 32 muerte laboral de este año, la número 11 de carácter no traumático

👇👇👇https://t.co/jTiJ2lsSmb pic.twitter.com/jqQshAZRyV — LAB SINDIKATUA (@LABsindikatua) 6 de junio de 2022

“Luchando por resistir ante el gran comercio, no es de extrañar que en esa lucha por la supervivencia, debido a factores de riesgo laboral, aumenten los problemas cardiovasculares y repercutan en la calidad de vida. En este caso hasta la muerte”, ha criticado el sindicato, que también ha denunciado “el sistema neoliberal, con cargas de trabajo y presión crecientes”, se ha preguntado “qué papel está jugando el Gobierno vasco” y ha exigido a las administraciones “explicaciones y medidas inmediatas, control efectivo y políticas concretas para combatir esta lacra de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales”.

“En 2022 se han producido 11 fallecimientos no traumáticos en puestos de trabajo por causas laborales que provocan problemas cardiovasculares. Pero ¿cuál es la respuesta de la patronal ante esto? ¿Está identificado este riesgo en los informes de prevención? Si es así, ¿se aplican medidas preventivas? Lamentablemente, sabemos la respuesta. ¿Qué papel está jugando el Gobierno vasco? Teniendo casi todas las competencias en materia de salud laboral, ¿ha adaptado el trabajo de Osalan e Inspección a este factor de riesgo que cada vez tiene más peso? Exigimos a las administraciones explicaciones y medidas inmediatas, control efectivo y políticas concretas para combatir esta lacra de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales”, han sentenciado desde el sindicato LAB.