El Parlamento Vasco acata la sentencia del Constitucional y levanta el 'cordón sanitario' a Vox

La Mesa del Parlamento Vasco, liderada por Bakartxo Tejeria y de la que forman parte dos miembros del PNV y uno del PSE-EE, de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos-IU, ha decidido este martes acatar una sentencia del Tribunal Constitucional cuya literalidad completa aún no ha recibido y que anuló el denominado 'cordón sanitario' a la única parlamentaria de Vox, de modo que ha estado casi la mitad de la legislatura con un tercio del tiempo de intervención del que disponen otros partidos y con capacidad para presentar un tercio de las iniciativas a las que tienen derecho los grupos. El fallo es suficiente para revocar esos acuerdos alcanzados por todos los demás partidos salvo PP+Cs en el verano de 2020, tras las autonómicas, y la Cámara ya ha comunicado al alto tribunal que ha ejecutado la sentencia. En el plano más simbólico, Vox podrá utilizar a partir de ahora su nombre en la actividad parlamentaria y no solamente la etiqueta de “Grupo-Mixto”.

“La aplicación va a ser inmediata”, explican fuentes del Parlamento, donde incluso ya se ha dado la orden de modificar el nombre de los grupos en la 'web' institucional o de remitir las comunicaciones internas como “Vox”. Este mismo jueves, Amaia Martínez Grisaleña dispondrán de diez minutos en cada punto del pleno ordinario. En estas sesiones, hasta ahora, tenía tres minutos. Y podía promover debates cada tres semanas. En las de control, por el contrario, tenía un cupo de cuatro preguntas y una interpelación cada tres plenos. Se argumentó en su momento que como el Grupo Mixto estaba previsto para tres integrantes, al tener la ultraderecha un solo escaño era proporcionado que se quedara en un tercio. No obstante, en la legislatura 2012-2016 UPyD vivió la misma situación y actuó como un partido más. En la 2009-2012 EA, IU y UPyD sí tuvieron que repartirse los tiempos y recursos.

En un comunicado tras la Mesa, se ha informado de que se ha tomado “conocimiento” de la resolución judicial, hecha pública este viernes, y de que “se acuerda suspender” la decisión de la denominación del Grupo Mixto, de modo que “en tanto en cuanto conste de un único miembro, será Grupo Parlamentario Mixto-Vox (GP Mixto-Vox)”. “Asimismo, se anula el acuerdo [...] relativo a los órdenes del día e intervenciones del Grupo Mixto [sic] en el Parlamento Vasco”, se abunda. En todo caso, se deja como coletilla que la Cámara quiere “esperar a la recepción de la sentencia a fin de poder darle un adecuado acomodo al Reglamento de la Cámara de cara a establecer la participación del Grupo Mixto”. No obstante, quedará en vigor la segunda pata del 'cordón sanitario', por la cual grupos como PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y en ocasiones también el PSE-EE no dan la réplica a las iniciativas de la ultraderecha.

Tras la Mesa se ha reunido la junta de portavoces, un órgano en el que sí está Vox y también PP+Cs. Dos grupos consultadas han indicado que el asunto no se ha tratado allí y que Martínez Grisaleña tampoco ha hecho mención a la sentencia. De este modo, no ha planteado ninguna iniciativa para el orden del día del pleno de la semana que viene. Fuentes de Vox indican que ello responde a que no tenían conocimiento del acuerdo de la Mesa y que actuarán en consecuencia cuando lo reciban formalmente.