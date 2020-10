¿Recorrerán Olentzero y los Reyes Magos las capitales vascas? El coronavirus deja en el aire la Navidad en Euskadi

Navidad y regalos habrá, pero lo que está en el aire son las celebraciones populares de cada año. Ante el anuncio de que Bilbao no contará con desfile de Olentzero ni Reyes Magos, la duda sobre si será posible una cabalgata en el resto de capitales y municipios vascos está servida. Vitoria, Donostia y Barakaldo, las otras ciudades de más de 100.000 habitantes, ya se lo están pensando seriamente. Y las restricciones se extenderán a Santo Tomás y, en Donostia, a los carnavales y quizás a la Tamborrada.

La subida de La Vuelta a los puertos de Arrate y Orduña se desarrollará sin público

Saber más

El alcalde de la capital vizcaína, Juan Mari Aburto, avanzó este lunes que si bien tratarán de "ofrecer algo" a los niños, estará muy alejado de lo conocido hasta ahora, con las calles a rebosar de personas y los protagonistas de la Navidad repartiendo caramelos a la multitud. Es una decisión que también afecta a otras festividades en las que se concentran gran cantidad de personas, como es el día de Santo Tomás. El coronavirus se ha llevado consigo todas las celebraciones de verano, como las fiestas patronales o los festivales y parece que los eventos de este invierno van a correr la misma suerte. Sin embargo, Aburto no ha querido desanimar a los más pequeños de la casa, ya que, a pesar de que no haya desfiles ni cabalgatas, al menos en Bilbao "los Reyes, el Olentzero y Mari Domingi estarán en la ciudad esta Navidad".

El consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, señala que “en esta fase hay unos máximos [de aforos] que no se deberían superar". "Pensar en aglomeraciones de personas de forma desordenada está fuera de lo que esta sociedad debería hacer”, ha argumentado a preguntas de los periodistas. Y ha añadido que “sí todo fuera bien, quizás a principios de diciembre” se pueda revisar la situación de participación en eventos, pero ha sido claro: “No deberíamos engañarnos: nos enfrentamos a un escenario que puede durar más de lo que nos gustaría”.

En el Ayuntamiento de Vitoria aún no han tomado una decisión sobre si las cabalgatas recorrerán las calles de la capital. "Es algo que se está abordando y se está analizando, pero todavía no se ha hecho púbico. "Se hará público más pronto que tarde", indican fuentes municipales. En Barakaldo, la situación es la misma. A día de hoy no pueden confirmar si se celebrarán las cabalgatas, pero sí que indican a elDiario.es/Euskadi que se está trabajando en tomar una decisión.

San Sebastián cancela el Carnaval y deja la Tamborrada en el aire

San Sebastián, por su parte, ya ha tomado la decisión de cancelar el Carnaval y, para finales de este mes o principios de noviembre, se confirmarán el resto de fiestas como la feria de Santo Tomás, las cabalgatas de Olentzero y los Reyes o la Tamborrada. La decisión de cancelar el Carnaval de Donostia se ha tomado porque los ensayos para el desfile de comparsas -que congregan alrededor de 30.000 personas en las calles- deberían comenzar este mes de octubre y con la normativa que impide reunir a más de 10 personas en un lugar cerrado es prácticamente imposible que las comparsas puedan realizar los ensayos.

En cuanto a la Tamborrada, el Ayuntamiento ha explicado a este periódico que es el encargado de coorganizar el festejo con diferentes entidades y sociedades gastronómicas que sacan su propia compañía a desfilar por las calles. Al tratarse de recorridos distintos en horas distintas y en barrios distintos, el Ayuntamiento ha decidido reunirse con todas las asociaciones participantes antes de tomar una decisión. Así, la semana pasada se reunió con las entidades de compañías de adultos para tratar este tema con ellas y esta semana es el turno de la tamborrada infantil, por lo que se reunirán con todos los colegios. Una vez debatido con todos, las distintas opiniones se pondrán encima de la mesa con los diferentes grupos políticos y se tomará una decisión.

"Esa decisión se tomará a final de mes o a principios del mes que viene. Es muy complicado, con el decreto en la mano no se puede celebrar una Tamborrada, eso lo vemos todos claro, pero no se va a decidir solo si se suspende, también están decidiendo si se hará algo simbólico en el caso de que se suspenda y de esa decisión derivarán las demás, como Santo Tomás que no está la decisión tomada, pero vamos al no, o los desfiles de los Reyes Magos y Olentzero y Mari Domingi, que pasa lo mismo, el principal escenario es el no", concluyen desde el Ayuntamiento de San Sebastián.