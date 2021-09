Sare ha desconvocado la marcha organizada para este sábado en Arrasate-Mondragón por el preso de ETA Henri Parot y realizará actos alternativos en las plazas de los pueblos contra "la cadena perpetua". En una comparecencia ante los medios de comunicación, Sare ha dado a conocer su decisión de desconvocar la manifestación porque, desde algunos sectores, se ha intentado "criminalizar", pero ha trasladado "la reivindicación contra la cadena perpetua" a las plazas de "los pueblos de Euskal Herria" ese mismo día, según informa Europa Press.

La Audiencia Nacional rechaza prohibir el acto por los derechos del preso de ETA Parot al no apreciar delito

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco habían rechazado prohibir el acto al no apreciar delito. El principal argumento, tanto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como de la Fiscalía, es que no existen por el momento elementos que permitan determinar si los hechos podrían llegar a constituir hipotéticamente ningún delito, y el derecho penal solo puede perseguir y castigar delitos que ya se han producido. "Es decir, no puede actuarse el derecho penal con carácter preventivo pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos", señala el magistrado.

El Gobierno vasco ha mostrado también su rechazo a la marcha antes de saber que había sido desconvocada. El portavoz, Bingen Zupiria, ha reconocido que, no entiende "el planteamiento provocativo". "Lo único que ha conseguido es generar incomprensión hacia el procedimiento, la forma y los objetivos con que supuestamente se ha planteado", ha añadido. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Zupiria ha afirmado que sí puede entender que, "desde la izquierda abertzale y el mundo que acompaña a los presos de ETA, se quiera modificar la legislación en vigor que permitió, cuando el terrorismo existía, endurecer las penas a los condenados por delitos de terrorismo". "Puedo entender que se plantee en este momento sin violencia terrorista un cambio de la legislación. Me cuesta más entender este planteamiento provocativo que han hecho para este fin de semana en Arrasate", ha criticado.

Según ha sostenido, un cambio legislativo de las penas exige una "gestión política discreta que nada tiene que ver con esta convocatoria que lo único que ha conseguido es generar incomprensión hacia el procedimiento, la forma y los objetivos con que supuestamente se ha planteado". Por último, ha defendido que "lo que todos deberíamos hacer en una situación como esta es ponernos en el lugar del otro e intentar no enturbiar la convivencia".

Mientras tanto, fuentes del Gobierno de España indican que se mantiene el acto organizado por el delegado en Euskadi, Denis Itxaso, y el Memorial de Víctimas del Terrorismo y que se celebrará el mediodía de este viernes en Vitoria.