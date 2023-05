El vicelehendakari sobre el asesinato de Vitoria: “No es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro”

La Ertzaintza tuvo conocimiento el pasado enero de la relación que mantenían la mujer de 32 años asesinada este fin de semana en un apartahotel de Vitoria y su presunto asesino. La pareja por aquella fecha se alojó en el apartahotel con un nombre falso, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada. “La Ertzaintza en ese momento entrevista a la mujer y esta confirma que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”, ha declarado en una comparecencia de urgencia Josu Erkoreka, vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco.

Después de aquello, según ha confirmado Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka ha confesado “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, ha respondido que no tiene ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, ha detallado Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando ésta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, había quedado para comer con su familia este domingo, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka ha confirmado que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esta tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza.

“Son relacionas en las que la víctima no percibe la necesidad de ser protegida, no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro. Una persona puede estar protegida, pero si no se siente en riesgo, puede quebrantar esa protección”, ha tratado de explicar Erkoreka tras las preguntas de los periodistas.

Sobre la menor, hija de ambos, el consejero ha informado de que se encuentra en custodia médica y en aparente estado de buena salud. A ser preguntado por si en la protección que la Ertzaintza realizaba sobre la víctima influía el hecho de que estuviera embaraza, Erkoreka ha indicado que no quiere ofrecer datos sobre la vida privada de la mujer, por respeto.

La mujer de 32 años, natural de la propia capital vasca, apareció con indicios de violencia este domingo en la habitación de un apartahotel de Vitoria ubicado en la Avenida de Gasteiz. Aunque la primera información oficial era que “todas las hipótesis estaban abiertas”, la Policía confirmó finalmente sobre las 17.00 horas que se trataba de un crimen de violencia de género, el número 20 en España en lo que va de año.

Se da la circunstancia de que hace menos de dos semanas hubo otro asesinato en Orio. Allí, un varón acudió con una escopeta adonde se encontraba su expareja y la asesinó a bocajarro en plena calle. Después, se suicidó con el mismo arma.

El 900 840 111 es un servicio telefónico que está abierto 24 horas y 365 días al año; es inmediato, anónimo, confidencial y gratuito, y no deja rastro en la factura telefónica