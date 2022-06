VÍDEO | Momentos de tensión en las fiestas de San Juan de Arrasate por un tapón en el primer encierro

Cada 24 de junio, después de la noche de San Juan, Arrasate-Mondragón, localidad de Gipuzkoa, da comienzo a sus fiestas con un encierro con vaquillas. Sin embargo, en el primer encierro después de la pandemia, celebrado a primera hora de este viernes, se han vivido momentos de tensión cuando los primeros corredores en llegar a la plaza de toros se han resbalado con la arena y se han caído al suelo, creando un tapón en el que decenas de jóvenes se han quedado atascados junto a las vaquillas.

Eibar indulta su plaza de toros y el alcalde dice ahora que no estaba decidido el derribo

Saber más

Los corredores, en su mayoría jóvenes y muchos de ellos menores de edad -se permite correr el encierro a partir de los 16 años- se han apilado en la entrada a la plaza de toros con los animales encima y al lado de ellos. No obstante, no ha habido heridos. La situación crítica ha durado unos cinco minutos. Los toros finalmente han seguido el camino contrario a la plaza hasta que todos los jóvenes han conseguido entrar y después, han entrado. No es la primera vez que ocurren este tipo de problemas en los encierros de Arrasate-Mondragón debido a la gran cantidad de personas que corren el encierro y el poco espacio que se tiene para entrar a la plaza. Desde el consistorio no han realizado declaraciones sobre el suceso.