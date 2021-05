Feijóo quiere test de coronavirus “gratuitos y de fácil acceso” para los turistas

La Xunta de Galicia insiste en que la reactivación del sector turístico será estratégica para dejar atrás la crisis económica provocada por la epidemia de coronavirus. Insiste tanto que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, llegó a expresar este martes su deseo de que haya “test gratuitos y de fácil acceso” a disposición de los turistas. Como ejemplo puso la frontera sur estadounidense: “Hay personas de México que van a Houston y les salta una aplicación que les indica puntos de vacunación gratuitos, hacen sus compras y vuelven a su país”.

41 hombres y cuatro mujeres del bipartidismo y las finanzas se recluyen en una isla termal para reflexionar sobre el mundo post-COVID

Saber más

Feijóo habló en un foro organizado por la cadena hotelera Hotusa, propiedad del empresario gallego Amancio López Seijas. “Esto, en mi opinión, en España, siendo uno de los países con mayor impacto económico en el turismo, deberíamos ofrecerlo", dijo, antes de añadir que “España todavía tiene problemas para inmunizar a su población. Quesa tiempo para que sea factible vacunar turistas”. Los test son, a su juicio, elemento necesario para “ofrecer un país seguro”, el primero de los requisitos para que vuelva el turismo a la Península Ibérica.

El presidente gallego presumió además de sus políticas al respecto, entre ellas el registro de viajeros, las pruebas en aeropuertos -voluntarias-, o los 250 euros para que los sanitarios vayan a hoteles gallegos -aseguró que los solicitaron la mayoría. “Si no recuperamos el turismo, no podremos recuperar el PIB”, afirmó. Según su teoría, el Gobierno central debe priorizar, “junto a la vacunación, el sector turístico, que estuvo en la zona cero del volcán”.

Aunque Feijóo admitió que España “está haciendo las cosas mejor que otros países en los últimos meses” en lo que respecta a las vacunas, no opina lo mismo en lo que toca al turismo. “No tengo la sensación de que sea una prioridad política. No he visto un plan director para la recuperación”, concluyó.