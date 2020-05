El BNG se pasa a la abstención en la prórroga del estado de alarma: "No podemos avalar el empecinamiento de la centralización"

El único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se pasará a la abstención y no respaldará la prórroga del estado de alarma, la principal decisión legislativa del Gobierno central contra la epidemia de coronavirus. "No podemos avalar el empecinamiento de la centralización", afirmó Rego en su cuenta de Twitter. El voto del BNG podría ser fundamental en caso de que se confirme la posibilidad de que el PP se pase al 'no': en esa circunstancia todos los votos cuentan ante una prórroga que podría peligrar para Pedro Sánchez.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, asegura que “el Gobierno tiene que rectificar”. "Nuestra abstención significa desacuerdo en cómo está gestionando la crisis”, afirmó. Las críticas de los nacionalistas gallegos se dirigen sobre todo a lo que entienden “afán recentralizador” del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

“El Gobierno de Sánchez está tomando medidas que dificultan un desconfinamiento adaptado a la realidad de Galicia”, se extendió Pontón, “su concepción está equivocada”. En la misma línea se manifestó Néstor Rego, quien expuso que el BNG “apuesta por un plan gallego de desconfinamiento consensuado en el Parlamento de Galicia”.

Los apoyos parlamentarios de Sánchez se reducen. El BNG votó a favor de su investidura y mantiene pactos con los socialistas en numerosos ayuntamientos y diputaciones gallegas.