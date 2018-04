Feijóo destaca que Cifuentes “dio su palabra” y no ve “ninguna novedad” en el caso en los últimos días

“ No tenemos ninguna novedad destacable en relación a este asunto y por lo tanto no cambié de opinión, creo en la palabra de la presidenta Cifuentes, es su palabra, no tengo ninguna información para no creer en la palabra y empeñar la palabra que dio la propia presidenta”. Así se ha pronunciado este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, preguntado sobre las explicaciones ofrecidas este miércoles por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre las numerosas irregularidades detectadas en el título de master que obtuvo de la Universidad Rey Juan Carlos.

Feijóo ya fue preguntado por el caso de Cifuentes hace justo dos semanas, un día después de que este diario destapase las primeras irregularidades. Entonces el presidente gallego consideró “clarísimas” y “suficientes” las explicaciones ofrecidas por el entorno de Cifuentes y por la universidad. Pese a que en estas dos semanas tanto este diario como otros medios han ido desvelando muchas más irregularidades en el master de Cifuentes, este jueves Feijóo ha considerado que no hay “ninguna novedad destacable” con respecto a su anterior pronunciamiento sobre el tema.

Por otra parte, mientras que hace dos semanas Feijóo se consideraba satisfecho con las explicaciones ofrecidas tanto por el entorno de Cifuentes como por la universidad, este jueves Feijóo se ha remitido en exclusiva a “la palabra” de la propia presidenta, sin valorar sus explicaciones, y ha trasladado la responsabilidad de estas a la universidad. “Lo que nos sorprende a todos es que al alumno se le hace responsable de la nota que da un profesor”, dijo, para añadir que “nadie aprueba a alguien bajo coacción o amenaza”.

Feijóo también fue preguntado por el posible efecto de esta polémica en la convención que el PP celebra este fin de semana en Sevilla. “Estamos acostumbrados a que siempre que hay una convención hay algún inconveniente que afecta a algún militante notable”, respondió. “A los ciudadanos por supuesto que les importa que un político no falsee su currículum”, dijo, para matizar que en el encuentro popular se hablará de cuestiones a su juicio más relevantes como las cuentas públicas o el conflicto catalán.