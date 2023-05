La Junta Electoral se equivoca con un topónimo en las papeletas electorales de Menorca y PP y Vox lo celebran

El pasado 26 de abril la Junta Electoral Central comunicó a través del Boletín Oficial de las Islas Baleares la convocatoria a elecciones para el próximo domingo. La polémica se desató cuando el organismo autorizó la impresión de papeletas electorales con el nombre de Maó mal escrito, ya que desde 2021 el topónimo oficial de la capital de Menorca es Maó y no Mahón -versión castellanizada-. Al percatarse de la errata, un vecino mahonés se comunicó ese mismo día con la JEC a través de una carta, donde advertía del error y pedía que fuera subsanado.

En diálogo con elDiario.es, este denunciante afirma que “el 5 de mayo la JEC respondió reconociendo el error”. “Me dijeron que habían derivado mi carta a la Junta Electoral Zonal de Menorca para que realizaran los cambios oportunos. Tuve que esperar hasta el 15 de mayo para que la Junta Electoral de Zona me respondiera que el error se debía a que en el programa informático que imprime las papeletas ya viene configurado con el topónimo Maó-Mahón”. Según consta en la misiva de la Junta Zonal, a la que ha tenido acceso este medio, el organismo se comprometió a velar por que “en adelante, todos los miembros y colaboradores de esta Junta Electoral de Zona empleen la correcta denominación del municipio”, aunque no responden a la solicitud de cambio de las papeletas.

Apenas 24 horas después de aquella respuesta, se repartieron las papeletas electorales en la capital menorquina y en el resto de la isla. El denunciante afirma a elDiario.es que “al día siguiente” le llegaron las papeletas para votar por correo y que vio que “no habían cambiado el nombre de la ciudad”. “Ese mismo 16 de mayo decidí presentar un recurso solicitando directamente que se retiren de circulación todas las papeletas mal escritas, porque al estar mal puesto el nombre de la circunscripción no son papeletas válidas. También planteé en mi recurso que, de no poder retirarlas se suspendan las votaciones del próximo domingo”, afirma.

El pasado 23 de mayo la Junta Electoral de Zona respondió nuevamente a esta presentación judicial de este ciudadano. “Me comunicaron que no hay tiempo para volver a imprimir todas las papeletas y que tampoco suspenderán las elecciones a pesar de que las papeletas con la denominación Maó-Mahón son ilegales y no pueden ser utilizadas. Tampoco es cierto que no hayan tenido tiempo de subsanar el error porque la primera comunicación con la Junta electoral fue el 26 de abril, es decir, hace un mes. Por todo esto he presentado otro recurso que tendrá que resolver la Junta Electoral Provincial, donde básicamente solicito lo mismo: que se modifiquen las papeletas o se suspenda el comicio”.

Al cierre de este artículo, la Junta Electoral Provincial acaba de resolver el recurso de alzada interpuesto por el ciudadano mahonés y finalmente ha dado la razón a la Junta Zonal. Las elecciones se celebrarán el próximo domingo 28 con las papeletas con el nombre incorrecto de la circunscripción de Maó.

Por su parte, Nuria Aspiroz, secretaria de la Junta Electoral Zonal de Menorca, afirma a elDiario.es que “se trata de un error que se ha ido arrastrando”. “Nosotros no podemos modificar nada de las papeletas excepto los nombres de los candidatos en el período de presentación y proclamación de los mismos. El 5 de mayo, la JEC nos remite la comunicación de esta persona y reconocimos el error inmediatamente, y nos hemos comprometido a que no se repita, pero en poco más de 20 días no se pueden reimprimir todas las papeletas para una elección”, añade.

Con todo, Aspiroz ,comenta que “la decisión de este ciudadano es legítima porque hay que cuidar la lengua y hacer cumplir la ley, pero la doctrina electoral señala que se puede impugnar una papeleta cuando ésta induzca a equívoco o no sea clara con respecto a cuestiones vinculadas a candidaturas y partidos”. “En este caso el error de toponimia no obtura ni condiciona la voluntad del votante, por eso se ha decidido seguir adelante con la votación”. Finalmente, la secretaria de la Junta Electoral Zonal Menorca dice que “existen muchas otras instancias de la Administración Pública donde el cambio de topónimo de Maó aún no se ha realizado”.

Algo más que una errata

Aunque pueda parecer una minucia, la disputa por el nombre oficial de la ciudad encierra una batalla ideológica y discursiva que tiene mucho que ver con la campaña electoral. Tanto el Partido Popular como Vox llevan en sus programas electorales la promesa de devolver a Maó la “h”. Los populares se comprometieron a hacerlo mediante un plebiscito y los integrantes de la formación ultra, por decreto. Parte importante del desacuerdo viene dado por la sistemática negación del vínculo cultural e histórico que existe entre Balears y Catalunya, que las fuerzas conservadoras y de extrema derecha sostienen.

La centralidad del nombre de Maó en la campaña es tal, que en su visita a Menorca el pasado mes de abril, el candidato a presidente por la extrema derecha Santiago Abascal dio un discurso en la Plaza de la Conquista donde hizo mucho hincapié en “recuperar el nombre de Mahón” y rechazó la denominación de Maó por no tener “ninguna base científica” y ser “un invento del pancatalanismo separatista”.

Por su parte el Partido Popular de Maó sostiene que no les “parece normal” que “la izquierda se haya empeñado en quitarnos nuestra identidad y luego la utilicen en las papeletas”. Aunque la impresión de papeletas corre por cuenta de la Junta Electoral y no del Ayuntamiento, militantes del grupo popular afirman a elDiario.es que “la izquierda nos ha quitado el nombre de Mahón y luego imprimen las papeletas con ese topónimo. Es otra incongruencia del alcalde”.

Distinta es la opinión de Antonio Carrillos, coordinador de política lingüística de la agrupación Ara Maó, quien sostiene que para ellos “es un debate zanjado”. “El topónimo oficial de Maó fue llevado a votación en su momento ante el pleno Municipal, en el Consell Insular y en el Gobierno Balear. Hace dos años que ya se cambió el nombre y la administración central debería tomar nota, es una cuestión de respeto a la diversidad cultural y lingüística del Estado. Es una vergüenza que a estas alturas, todavía estemos teniendo que explicar cómo se escribe el nombre de nuestra ciudad”, afirma.

Sobre la disputa electoral a nivel municipal Carrillos señala que “está claro que lo que motiva a ciertas plataformas políticas a traer a colación el debate sobre la hache en el nombre de Maó es su incapacidad para dar respuestas reales a los problemas de los ciudadanos”. “Quieren discutir el topónimo para vincular la discusión fantasiosamente con la izquierda independentista y con ETA. Apelan al anticatalanismo de un sector de la población como forma de hacer política. Nos han llegado a decir que no poner la hache en Maó es de ”bilduetarras“. Creo que lo que evidencia este discurso es la falta total de propuestas políticas serias”, concluye.