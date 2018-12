Los líderes de la UE regalan buenas palabras a May pero se niegan a renegociar el Brexit y acotar la salvaguarda de Irlanda

Ya lo dijo la presidenta lituana hace tres semanas en relación con la discordia sobre Gibraltar en el acuerdo del Brexit: "Hemos prometido prometer... Y, tarde o temprano, solemos cumplir".

Aquello fue el 25 de noviembre, el día que se aprobaba el acuerdo de retirada del Reino Unido y la declaración política sobre la relación futura entre Reino Unido y la UE. Semanas después, la reflexión de Dalia Grybauskaité sigue vigente: los líderes de la UE a 27 han prometido a la primera ministra británica, Theresa May, que el backstop es lo que es: un último recurso en caso de que no haya un acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido al final del periodo de transición, el 31 de diciembre de 2020. Y, según el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, los británicos tienen que aclararse sobre qué tipo de acuerdo comercial quiere con la UE: si a la canadiense o a la noruega, por ejemplo.

En todo caso, los cincos puntos de las conclusiones aprobadas en la medianoche de este jueves, insisten que nadie quiere que el backstop entre en vigor, y que si entra en vigor, será sólo temporal: el lenguaje es templado, pero no cambia nada el acuerdo de retirada que no cuenta con apoyos en Westminster.

Incluso, de acuerdo con algunas informaciones, las conclusiones finales son incluso más duras de lo previsto en el borrador inicial, en el que al parecer sí había más compromiso de que el backstop no era lo deseable y que se darían mayores garantías de que no sería necesaria su aplicación.

Final, tougher version of Brexit conclusions EU27:

- removes wholesale language on giving Brits "further assurances" on backstop

- removed that backstop is not a "desirable" outcome for the EU

- and that if in force, it would only be for a "short time" https://t.co/CcGHQzx4St