Le Pen asume como victoria la vicepresidencia de "Estilo de vida europeo" vinculada a la migración y la UE sigue defendiéndolo

"Las palabras importan. No podemos dejar que las fuerzas antieuropeístas se apropien de la definición de lo que queremos", se defiende la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un artículo publicado en varios periódicos europeos, entre los que se encuentra El País. Pero lo que no explica en su artículo Von der Leyen es qué tiene que ver, según ella, la protección del estilo de vida europeo con la migración.

Quien lo tiene claro es Marine Le Pen. La líder ultraderechista francesa de Reagrupación Nacional, lo dijo este domingo en un acto en Fréjus: "Hasta los europeístas dudan. Lo hemos visto con el título del comisario para la protección del estilo de vida de europeo. Gracias a la presión de los Estados, se se ven obligados a reconocer que la inmigración plantea la cuestión de mantener nuestro modo de vida".

Le Pen reivindica la narrativa asumida por Bruselas como "una victoria política porque incluye la migración", si bien concede: "Lo que ellos entienden como estilo de vida europeo no es lo que entendemos nosotros".

Y es que Von der Leyen ha colocado bajo la vicepresidencia de Protección del estilo de vida Europeo comisarías relacionadas con la migración. En efecto, la dirección general de Migración está dentro de la comisaría de Interior –antes llamada Migración, Interior y Ciudadanía–, que será la encargada de las políticas de migración. Sin embargo, esa comisaría estará coordinada por la vicepresidencia de estilo de vida europeo, en manos del comisario griego, Margaritis Schinas, que este domingo tuiteó tras la victoria de España en el Mundial de baloncesto con un guiño al título de su vicepresidencia.

Europe protects, empowers, defends and...excels! After France won the ⚽️ #WorldCup2018, Spain takes home the 🏀 #FIBAWC2019. Champions are #MadeInEurope 🇪🇺🇪🇺🇪🇺