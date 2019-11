El abogado de Trump intentó hacer negocios con el Gobierno de Ucrania mientras lo presionaba para abrir una investigación contra los Biden

El abogado personal de Trump y exalclade de Nueva York, Rudy Giuliani, buscó cerrar negocios por valor de cientos de miles de dólares con Ucrania mientras presionaba a su Gobierno para abrir una investigación por corrupción al principal rival demócrata del presidente de EEUU, Joe Biden, y su hijo Hunter.

The New York Times ha tenido acceso a documentos que destapan los negocios del abogado mientras que los principales testigos del impeachment contra Trump por las presiones a Ucrania aseguran que el presidente relegó toda la política exterior de EEUU para Ucrania en su abogado.

"El señor Giuliani estaba expresando los deseos del presidente de EEUU y sabíamos que estas investigaciones (sobre Biden) eran importantes para él", señaló en su declaración el embajador de EEUU ante la UE, Gordon Sondland. "A través de Giuliani nos llevaron a creer que eso es lo que él quería... Nosotros seguimos las órdenes del presidente, que nos dijo que hablásemos con su abogado", añadió Sondland, que se convirtió en embajador tras una donación millonaria al presidente.

Uno de los documentos a los que ha tenido acceso el periódico es una propuesta firmada en febrero por Giuliani. En la misma pedía al Ministerio de Justicia de Ucrania el pago a su empresa de 300.000 dólares a cambio de ayudar a recuperar el dinero que el Ejecutivo sospechaba que se había robado.

En otro borrador sin firma, Giuliani estudió entrar en un acuerdo similar con Yuriy Lutsenko, entonces fiscal principal de Ucrania. En ese momento, Giuliani había estado trabajando con Lutsenko para iniciar investigaciones sobre los Biden y las elecciones de 2016. El abogado apoya una teoría que asegura que el ataque durante las elecciones de 2016 no vino desde Rusia, sino desde Ucrania.

Giuliani ha repetido en varias ocasiones que no tiene negocios en Ucrania y que no se cerró ninguno de los acuerdos. El abogado ha señalado a The New York Times que las ofertas le llegaron y que simplemente las estudió para luego rechazarlas. "Pensé que sería demasiado complicado. No recibí ni un centavo", ha afirmado.

Estos documentos llegan en pleno proceso de las comparecencias públicas, después de que el pasado 24 de septiembre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy, anunciara que se iniciaba el proceso de impeachment. Una llamada telefónica entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo estallar el escándalo y tras varias semanas de audiencias a puerta cerrada, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, hizo públicas sus declaraciones.

Por el Congreso estadounidense han pasado testigos clave como Gordon Sodland, que afirmó que Trump, a través de Giuliani, condicionó la celebración de una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a que el primero anunciase ante los medios una investigación contra Joe Biden, principal rival de Trump en las elecciones de 2020, y su hijo Hunter Biden.

Otra de las personas que se ha enfrentado a las preguntas del Comité ha sido Marie Yovanovitch, embajadora de EEUU en Ucrania. Yovanovitch aseguró que Trump, presionó al Departamento de Estado para despedirla basándose "denuncias falsas" y protagonizó una "campaña coordinada" en su contra. Además, insinuó que su despido pudo tener que ver con los intereses financieros en Ucrania de los socios de Giuliani.

Tras un receso en las comparecencias, el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja ha empezado a redactar un informe con las conclusiones de las dos semanas de audiencias y permitirá al Comité Judicial decidir si redacta artículos para someter a votación el impeachment en el Senado.