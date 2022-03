Borrell: “La guerra terminará, pero el peligro no desaparecerá”

“A fame, peste et bello libera nos Domine”, decía la vieja jaculatoria medieval. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, viene a recuperarla mil años después para describir el momento actual: “Debemos estar preparados para afrontar un mundo en el que aparecerá el hambre: primero tuvimos la peste [el coronavirus]; luego, tenemos la guerra, y ahora viene el hambre”.

La guerra, según Borrell, “ha sido un despertar para los europeos”. El Alto Representante para la Cooperación y Seguridad de la UE reconoce que los europeos se han esforzado por “por sacar la guerra” de su “imaginación”, pero en esta ocasión se ha topado con ella de frente de nuevo: “Y esto tiene que convertirse, no en un despertar, sino en una normalidad, algo en lo que vivamos permanentemente: entender que, además de ser un poder blando, necesitamos ser un poder duro. Necesitamos tener un cierto poder de coerción, un cierto poder de responder a las coerciones de los demás. Y la tarea más importante es superar nuestra debilidad en seguridad, cancelar nuestra dependencia energética y adecuar nuestras instituciones de la manera que se requiera para ser realmente una potencia”.

El Alto Representante para la Cooperación y Seguridad participó el martes por la tarde en un debate organizado por el ECFR y moderado por su director en Madrid, José Ignacio Torreblanca, en el que analizó la crisis que está viviendo Europa: “Tenemos que ser muy conscientes de nuestra debilidad desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y aumentar nuestras capacidades, tanto en el ámbito de los Estados miembros como de la Unión Europea y dentro de la OTAN”.

Borrell, además, es crítico con el aumento de la dependencia energética por parte de Europa en relación con Rusia: “Deberíamos haberlo hecho desde 2014 cuando Rusia invadió Crimea, y desde entonces hemos estado diciendo que tenemos que disminuir nuestra dependencia energética de Rusia pero la hemos ido aumentando cada año. Ahora es el momento de tomarnos esto realmente en serio. Política climática y política de seguridad, nunca como ahora han ido tan de la mano. Nuestra seguridad depende de nuestra independencia energética”.

El jefe de la diplomacia europea también lanza preguntas existenciales: “¿Quiénes somos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué queremos ser? Nuestro proceso de toma de decisiones ciertamente debe reconstruirse. ¿Qué pasa con la ampliación? ¿Qué pasa con nuestras esferas de influencia. Y finalmente, preparémonos para afrontar una crisis mundial de alimentos y energía, y una batalla sobre la narrativa al respecto. Debemos estar preparados para afrontar un mundo en el que aparecerá el hambre: primero tuvimos la plaga; luego, tenemos la guerra, y ahora viene el hambre, no para nosotros principalmente, sino para una parte muy importante del mundo, muy dependiente de las exportaciones de alimentos, especialmente trigo, de Rusia y Ucrania. El 30% de las exportaciones mundiales provienen de allí. Y esto creará, con los precios de la energía unidos a la crisis alimentaria, un tormenta perfecta, una situación en la que tendremos que demostrar que somos realmente un poder geopolítico, movilizando nuestras herramientas financieras y nuestra influencia. Y finalmente, nuestras reglas fiscales tendrán que ser revisadas si queremos aumentar nuestras capacidades militares y nuestra cohesión social, hacer frente a la crisis en todo el mundo y subvencionar los altos precios de la energía”.

En definitiva: “Esta es una crisis existencial para Europa. Es cierto que Europa se construye sobre la crisis. Pero este es un tipo específico de crisis que toca la esencia, la sustancia de lo que somos, lo que vamos a hacer, y qué tipo de mundo nos gustaría construir”.

“Tenemos que crear una defensa al nivel de nuestras necesidades”, defiende Borrell: “El debate entre la OTAN y la Unión Europea debería terminar. No quiero volver de nuevo a la idea sobre si es alternativa o complementaria. Dejemos de discutir sobre el sexo de los ángeles. Los estadounidenses nos dijeron, está bien, ¿quieres ser más fuerte? Hazlo. Hazlo. Y cuando escriba mis memorias contaré cómo ha sucedido esto, cómo rompimos el tabú y quién lo hizo, y quién estaba muy a favor, y quién estaba menos a favor. Lo importante es que sucedió. De repente, nos dimos cuenta de que teníamos un fondo que estábamos usando para proporcionar armas a nuestros socios en África cuando entrenamos a sus tropas. ¿Y por qué no proporcionar armas a nuestros socios cuando son invadidos? Se ha roto un tabú, pero de ahora en adelante tenemos que construir sobre eso. No puede ser una excepción para luego volver a la vieja normalidad, y esto es algo que tenemos que dejar claro para el futuro porque la amenaza no desaparecerá. No sé cómo va a terminar esta guerra. La guerra terminará, pero no sé cómo, y el peligro no desaparecerá. El peligro para nuestra seguridad no desaparecerá. Y tenemos que asumir que necesitamos deshacernos de las dependencias porque el uso militar de la interdependencia es una realidad. El mundo debería intentar disminuir la cantidad de dinero que Rusia obtiene de su petróleo y de su gas. El mundo entero, no sólo los europeos. La asertividad de Rusia, la capacidad de crear estragos, de poner problemas, depende de que su riqueza y capacidad financiera provengan del petróleo. Lo mejor que podemos hacer es cortarlo, aislar a Rusia de los mercados de petróleo y gas. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé. Pero es que en los últimos años, sabiendo que esto iba a ser una amenaza, no lo hemos estado haciendo”.

“Si no somos capaces de reducir en un año al 50% el consumo de gas de Rusia, será un fracaso por nuestra parte”, sostienen Borrell: “En la Comisión Europea creemos que es posible. Pero dependerá de la disponibilidad de gas de otros países. Lo que no podemos decirle a la gente es que vamos a superar esta crisis y volvernos más seguros a coste cero. Tiene un coste y hay que pagarlo porque de lo contrario el costo será mucho mayor. Este es un shock asimétrico extraordinario. Desde el punto de vista de los refugiados, es completamente asimétrico, con 5 millones o 4,5 millones de personas empujando nuestras fronteras orientales, no las fronteras occidentales. También es completamente asimétrica desde el punto de vista de la dependencia energética. En España y Portugal la dependencia casi nula. En Hungría, 100% de dependencia. Entonces tenemos que entender que la posición de los estados miembros no puede ser la misma”.

En este conflicto, dice Borrell, “también hay una lucha de modelos sobre quién dominará. Mi libertad, mi capacidad de entender lo que pasa, mi cerebro funciona gracias a la información que recibe. Si hay un sesgo sistemático en la información que recibo, pierdo el sentido de la realidad. Y es una de las amenazas más importantes para cualquier sociedad, perder el control de la calidad de la información. Y cuando la calidad de la información es distorsionada sistemáticamente por una voluntad política utilizando poderosos medios tecnológicos, entonces la democracia, nuestra forma de vivir, la forma en que entendemos la convivencia, está en peligro”.

Sobre la relación entre Moscú y Pekín, Borrell defiende: “A medio plazo no creo que lo que está pasando sea que el papel de Rusia vaya a ayudar mucho a China. No, no creo que China esté muy contenta con lo que está pasando”.

“Para nosotros”, abunda Borrell, “la globalización fue una especie de occidentalización, y aún creemos en eso. Y estamos completamente equivocados. Creemos que el mundo todavía lo manejamos nosotros desde el punto de vista intelectual, con la antigua influencia de nuestro pasado imperial. Y creemos que nos seguirán porque tenemos razón. Pero necesitas que los demás acepten que tienes razón. Nada es automático. Tienes que ganarlo. Y no solo hay que convencer, sino influir y dar apoyo”.

