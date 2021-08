El COI expulsa de los Juegos Olímpicos a los entrenadores que intentaron repatriar a la atleta bielorrusa

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido este viernes expulsar de los Juegos de Tokio a dos entrenadores del equipo de Bielorrusia por su papel en el intento de repatriación forzada de la velocista Krystsina Tsimanouskaya.

El COI ha decidido sancionar de este modo a los técnicos Artur Shimak y Yury Maisevich tras crear una comisión disciplinaria para "clarificar las circunstancias en torno al incidente", según ha anunciado este viernes el organismo en un comunicado.

"Por el bienestar de los atletas del comité olímpico nacional de Bielorrusia que están aún en Tokio y como medida provisional, el COI ha cancelado y retirado las acreditaciones de los dos entrenadores", ha señalado.

A los dos entrenadores se les ha pedido abandonar la Villa Olímpica de inmediato y así lo hicieron, según el COI, que ha añadido que ofrecerá a ambos "una oportunidad para explicarse".

Tsimanouskaya aterrizó el pasado miércoles en Varsovia, tras concederle Polonia asilo después de que pidiera ayuda a la policía nipona mientras los miembros de su comité nacional trataban de forzarla a regresar a su país, lo que la atleta calificó como un intento de "secuestro".

La corredora, conocida por haber expresado su apoyo al movimiento popular contra el régimen de Alexandr Lukashenko, competía en los Juegos Olímpicos de Tokio y temía sufrir represalias al regresar a Bielorrusia, según explicó en vídeos y mensajes difundidos por las redes sociales.

La atleta de 24 años relató a través de un vídeo cómo los responsables del equipo acudieron a su habitación el domingo pasado tan solo un día antes de su competición y le obligaron a hacer las maletas en una hora para luego dirigirse al aeropuerto donde sería repatriada a Bielorrusia.

La joven solicitó la ayuda del COI ante la situación. "Pido ayuda al Comité Olímpico Internacional. Están intentando sacarme del país sin mi permiso. Pido al COI que se involucre", dijo. "No tengo miedo de que me echen de la selección nacional, lo que temo es llegar a Bielorrusia y que me puedan encarcelar", dijo.

Los medios estatales de Bielorrusia afines al régimen aseguraron que el abandono de la atleta se debía a "una mala situación emocional y psicológica", la misma aclaración que dieron los responsables bielorrusos en la competición. Algo que la oposición desmiente: "Es una venganza por el video que publicó".