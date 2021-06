Juneteenth, la nueva fiesta nacional de Estados Unidos para celebrar el final de la esclavitud

"Todos nos sentimos como héroes y no era por nadie más que por nosotros mismos. Éramos libres. Sin más, éramos libres. Tampoco parecía molestarle a los blancos", recordaba Felix Haywood, un afroamericano de 92 años, tras ser preguntado en 1936 cómo supo que había terminado la Guerra de Secesión (1861-1865).

"Sabíamos que la libertad estaba con nosotros, pero no sabíamos qué esperar de ella. Pensamos que nos volveríamos ricos como la gente blanca, porque éramos más fuertes y sabíamos cómo trabajar, al contrario que los blancos, y ellos ya no nos tendrían para trabajar para ellos. Pero no resultó así. Pronto descubrimos que la libertad podía hacer que la gente se sintiese orgullosa, pero no los hacía ricos", contaba desde San Antonio, en Texas, Haywood, que nació y se crió en la esclavitud, que también sufrieron sus padres en Mississippi.

Texas fue el último territorio en abolir la esclavitud. Concretamente, el último lugar al que oficialmente llegó la noticia después del fin de la guerra civil -que terminó el 9 de abril de 1865- fue Galveston, donde el 19 de junio de 1865 el general del ejército unionista, Gordon Granger, se encargó de notificar a la comunidad afrodescendiente esclavizada sobre su libertad.

Más de un siglo y medio después, esta fecha se conoce como Juneteenth, la unión de junio y 19 en inglés, y que también se conoce como el Día de la Libertad o el Día de la Emancipación.

Más allá de Texas

"Juneteenth comenzó como una celebración principalmente en Texas, porque ahí es donde sucedió el evento, pero se propagó mucho más allá de los límites de Texas, por todo el país e incluso en algunos países extranjeros", detalla Ed Cotham, un apasionado de la guerra civil que ha escrito varios libros sobre el tema, entre ellos, "Juneteenth: The Story behind the Celebration" (Juneteenth: La historia detrás de la celebración).

En 1862 el presidente Abraham Lincoln firmó una Proclamación de Emancipación pero, como apunta Cotham, "cuando él firmó el documento estaba intentando liberar a esclavos en territorios donde no tenía el poder ejecutivo para liberar esclavos, por lo que fue algo más simbólico". Conforme las tropas de la Unión, lideradas por Lincoln, fueron derrotando a los estados sureños, fueron liberando a los esclavos del territorio confederado.

"A Texas se la dejó para el final. Por lo que cuando pasó esto en junio de 1865 hay un poco más de 250.000 esclavos en Texas, haciendo de este estado el último gran grupo de esclavos en el territorio confederado", dice Cotham.

Pese a que el anuncio de Granger fue pacífico, la vida de los esclavos no cambió mucho después de aquel 19 de junio. "Aunque el documento decía que eran libres, les dijeron básicamente que debían quedarse donde estaban y seguir trabajando para las mismas personas. Pero ahora, en lugar de ser esclavos, eran empleados y se les pagarían salarios. No obstante, las condiciones en Texas eran muy malas, ya que la economía básicamente se derrumbó".

Como la moneda del territorio confederado casi no valía nada, si los trabajadores recibían una recompensa se trataba de un aparte de la colecta. Por lo que fueron muchos los exesclavos que decidieron dejar atrás la vida del campo y ser libres en las ciudades.

Un año más tarde, el 19 de junio de 1866, hubo un desfile masivo en Houston, en Texas. "Miles de personas llevaban banderas estadounidenses, había grandes desfiles, pícnics, baile y música", dice Cotham, quien, además, explica que esta celebración pronto pasó a festejarse también en otros estados sureños, como Luisiana.

El resurgir de la celebración

La primera vez que la palabra Juneteenth apareció en una publicación fue en 1890. Con el paso del tiempo la llama del recuerdo se fue apagando y fueron los movimientos sociales los que recordaron este histórico día, ya sea en los 60, con la lucha de los derechos civiles, o el año pasado, con el movimiento de Black Lives Matter, que resurgió con fuerza para protestar contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd y Breonna Taylor.

"Creo que el año pasado fue el primer año que mucha gente de color realmente celebró Juneteenth, porque siempre pensamos que era el 4 de julio el Día de la Independencia, pero ese nunca fue un día de independencia para las personas de color", explica la afroamericana de Luisiana Paulette McClain.

McClain, que ha escrito el libro infantil "Raven The Great: What is Juneteenth?" (Raven The Great: ¿Qué es Juneteenth?), dice que este año la celebración será mayor.

En 1980 esta fecha se convirtió en festivo en Texas. En la actualidad es una festividad en más de 40 estados y esta semana el Senado y la Cámara de Representantes votaron a favor de una reforma para que este día se considere la undécima festividad de Estados Unidos, y el presidente Joe Biden firmó este jueves la proclamación formal del día festivo. Ya que este año el 19 cae en sábado, el Gobierno federal le ha dado el día libre a los funcionarios este viernes.

La autora dice que de niña nunca celebró Juneteenth y que aprendió sobre esta celebración siendo adulta en la biblioteca y en Internet. "Tenemos una responsabilidad, sabemos que los niños no están recibiendo la información necesaria... y estoy realmente orgullosa de decir que realmente estoy haciendo algo que, con suerte, inspira a los niños a querer aprender y leer".

En el libro de McClain, el personaje principal, Raven The Great -una niña afroamericana que está inspirada en su sobrina Raven, quien murió en un tiroteo a los 23 años- enseña a los niños de su clase el origen y el significado de esta celebración.