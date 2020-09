El opositor ruso Navalni sale del coma tras lo que los médicos alemanes calificaron de envenenamiento

El líder opositor ruso Alexei Navalni ha salido del coma inducido en el que se encontraba tras ingresar en la clínica berlinesa de La Charité el 22 de agosto y su estado ha "mejorado", según el parte médico que ha emitido este lunes el hospital. Los médicos han señalado que Navalni estaba respondiendo al habla, pero que "las consecuencias a largo plazo de la grave intoxicación aún no pueden ser descartadas".

La semana pasada el hospital había confirmado el envenenamiento del crítico de Putin con una sustancia usada en la producción de armas químicas y que pertenece al grupo del agente tóxico Novichok. El químico ruso Vil Mirzayanov aseguró en 2018 que "ningún país tiene estas capacidades como Rusia, porque Rusia inventó, probó y armó el novichok".

La canciller alemana Angela Merkel ha calificado el envenenamiento de Navalni como un "crimen" que atenta contra "derechos y valores fundamentales". Además, el gobierno alemán ha señalado este lunes que no esperará "meses" para tener una respuesta de Moscú y que no descarta "nada" si Rusia no coopera.

El opositor ruso fue trasladado a esa clínica berlinesa tras desmayarse durante un vuelo interno en Rusia y por petición expresa de su familia, que lanzó las primeras denuncias de envenenamiento. Sin embargo, los médicos rusos, que en un primer lugar se opusieron al traslado de Navalni a Alemania, han negado que hubiese rastro de veneno en su organismo.

Navalni no sería el primer opositor ruso en ser envenenado con esta sustancia. En 2018, Sergei Skripal, un doble agente ruso que había espiado para el MI6, y su hija fueron envenenados con la misma sustancia. Ellos sobrevivieron, pero otra mujer, Dawn Sturgess, murió dos meses más tarde después de rociarse las muñecas con novichok.