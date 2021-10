Vox se cuela en la Asamblea Constituyente de Chile

La derecha chilena lo tiene difícil para empujar sus propuestas en la Convención Constitucional, el órgano que desde julio redacta la nueva carta magna en el país sudamericano. En las elecciones constituyentes, la coalición conservadora Vamos por Chile obtuvo 37 escaños de los 155 disponibles. Fue la fuerza más votada. Sin embargo, quedaron lejos del tercio que les hubiese permitido vetar las propuestas que no son de su interés. Las cifras no les alcanzan si no llegan a acuerdos con otros sectores, un camino que, por ahora, no ha sido el usual. De hecho, los miembros más conservadores de la coalición apuestan por un papel más crítico y de enfrentamiento con el centro-izquierda y la izquierda.

Para mejorar su estrategia, este grupo de los más conservadores en la coalición decidió pedir consejo a Vox, que, según ellos, pasó por un proceso similar, pero pudo sacar buenos resultados. Hace dos semanas, cinco constituyentes mantuvieron un encuentro virtual con la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio.

"Vox es un movimiento que creció en un ambiente hostil, análogo al que afrontamos nosotros dentro de la Convención Constituyente y su experiencia puede ser muy valiosa para nosotros", dice Teresa Marinovic, independiente, miembro de Vamos por Chile y coordinadora de la reunión. Su par Rocío Cantuarias, también independiente, considera que la experiencia de la extrema derecha española es "aplicable en el proceso constitucional chileno" y que les permitirá "salir menos mal" de la experiencia actual. Ambas son cercanas al Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, la fuerza situada en la derecha más extrema que reivindica a Pinochet y su legado.

Según trascendió en la prensa chilena, gran parte de la reunión, que duró cerca de una hora, puso énfasis en la importancia del trabajo territorial y en conceptos clave como "la libertad de enseñanza" y "la libertad económica".

Según establece el reglamento de la Convención Constitucional aprobado este mes, los constituyentes tendrán un amplio despliegue por todo el país con asambleas en los territorios. "Nos dio una luz de esperanza en cuanto a que actuar sin complejos y de frente a la ciudadanía resulta exitoso", comenta Cantuarias.

"Mucho interés"

Según explicaron las políticas de la derecha chilena, esta no será la última reunión que sostendrán con Vox. "Acordamos volver a encontrarnos próximamente y abordar los temas, pero ahora de manera más focalizada y concreta", dice Marinovic. Según ella, el proceso constituyente chileno despierta "mucho interés" en el partido de Santiago Abascal y, en particular, lo que ocurre en la Convención.

Desde la irrupción de Vox en la política española, la ultraderecha chilena tiene los ojos puestos en sus avances.

Kast ha mantenido contacto con Abascal en varias ocasiones, tanto en España como en Chile. También se siguen mutuamente y se mandan mensajes a través de redes sociales. El último mensaje público entre ambos fue con motivo de la fiesta que Vox celebró hace unos días: "Un gran saludo a todos los amigos de Vox y al gran Santiago Abascal que hoy celebran #Viva21VOX para volver a poner a España de pie en defensa de la libertad", tuiteó el líder de la extrema derecha chilena.