El área de prioridad residencial del centro de Madrid arrancará en noviembre y estará a pleno funcionamiento en torno a febrero

La gran APR (Área de Prioridad Residencial) de Centro, Madrid Central, arrancará en el mes de noviembre, con carácter informativo y mediante controles manuales cargo de policía y agentes de movilidad, y estará a pleno funcionamiento en torno al mes de febrero, ya con el sistema automatizado, han informado este jueves en rueda de prensa conjunta la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el concejal del PSOE Chema Dávila.

Desde este mes de mayo y hasta julio ha comenzado a ponerse en marcha el despliegue de este complejo proceso, dividido en fases, con el repintado y sustitución de plazas azules por verdes en el barrio de Justicia, además de estar duplicándose el número de aparcamientos de motos en calzadas e iniciarse la señalización del contorno de la gran APR, tanto con pintura como con el logotipo, y mantener reuniones informativas con los residentes del distrito, asociaciones y comerciantes.

En el verano y hasta noviembre se desarrollará el preceptivo decreto con las normas que regirán en Madrid Central y se llevará a cabo una campaña informativa con asociaciones de vecinos y comerciantes a través de comunicaciones directas.

En noviembre, tras la correspondiente campaña informativa y la instalación de la señalización vertical y horizontal. Primero arrancará con un periodo de dos meses de avisos y de prueba mediante controles manuales a cargo de policías y agentes de movilidad para después ya, los próximos meses, pasar al sistema definitivo de control automatizado.

Estará a pleno funcionamiento en torno al mes de febrero. Sabanés ha contestado tajante que se descarte todo planteamiento de aquellos que pensaran que la APR de Centro no se desplegaría hasta que las elecciones municipales no estuvieran próximas, con la idea de que las sanciones no llegaran hasta después de los comicios. "Por supuesto que antes de las elecciones estará en marcha en toda su plenitud", ha confirmado.

El encuentro con la prensa de Sabanés y Dávila se ha producido tras la reunión mantenida entre ños dos ediles después de las incertidumbres que se habían generado en las últimas semanas entre el vecindario y los comerciantes alrededor de si Madrid Central se acometería o no en esta legislatura. Esta medida es una de las recogidas en el Plan A de Calidad del Aire. El PSOE llevaba esta iniciativa en su programa electoral y elevó la proposición a un Pleno.

Sabanés ha destacado que con Madrid Central "mejorará la vida de los residentes, la calidad acústica y ambiental, se ganará espacio de manera más satisfactoria y se preservará la salud". Dávila se ha declarado "completamente satisfecho" con el compromiso del Gobierno de poner en marcha Madrid Central por fases y plenamente operativa en 2019.

Madrid Central supone ampliar las cuatro APR actualmente existentes para cubrir la totalidad del distrito Centro. Por ella podrán circular los vehículos de los residentes, sus invitados, los CERO emisiones y las excepciones a regular por el decreto. Se eliminarán las calles de libre circulación y con ellas el tráfico de paso para dar más espacio al peatón, al transporte público y a la bicicleta.