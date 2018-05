Garrido agita el espíritu de Suárez para ofrecerse como un presidente de "centro" tras la caída de Cifuentes

"El centro es síntesis y no desierto, aproximación y no equidistancia, dinámica y no indefinición". El candidato del PP a dirigir la Comunidad de Madrid tras la traumática salida de Cristina Cifuentes ha hecho suyas las palabras de Adolfo Suárez para presentarse ante la Asamblea de Madrid como un presidente de "centro" desde el que pretende gobernar aplicando los "principios políticos" del partido "sin complejos".

Ángel Garrido asume que está de paso, pero en esta transición sobrevenida -"nunca esperé protagonizar este debate de investidura"- considera que "la obligación es dejar menos problemas de los que encontró", ha dicho el candidato, que vincula la inestabilidad de la legislatura con la ausencia de mayorías absolutas en la Asamblea de Madrid. "El nuevo panorama político, lejos de garantizar la estabilidad, ha traído consigo no pocas tensiones con la importante pero única salvedad del acuerdo de investidura de 2015".

Autorespaldado por su experiencia en "servir a los madrileños muy de cerca", se ofrece como un creador de consensos y una garantía de "estabilidad y experiencia"; la única alternativa para evitar "experimentos, giros bruscos y fórmulas radicales". Porque, a su juicio, Madrid "necesita continuidad en la dirección de las políticas públicas que han funcionado, que están funcionando", ha defendido.

Una consejería solo dedicada a Justicia

Garrido quiere huir de una posible semblanza de tecnócrata y ha tratado de marcar una personalidad propia con un par de anuncios destacados. Por un lado, la creación d e una consejería dedicada en exclusiva a Justicia. Hasta ahora la cartera estaba dentro de Presidencia y era la que él dirigía. Con el cambio en la presidencia, Garrido tendrá que nombrar un consejero o consejera para esta nueva área y presumiblemente otro para Presidencia.

El candidato también ha anunciado una nueva deducción en el Impuesto de la Renta "para ayudar a los padres y madres trabajadoras a sufragar parte del gasto de cotización a la Seguridad Social por la contratación de un cuidador para sus hijos de hasta tres años". Estas familias podrán deducirse el 20% de la cotización del cuidador o cuidadora hasta un máximo de 400 euros por familia siempre que no hayan accedido a una escuela infantil con fondos públicos. Ha citado como novedades, asimismo, incentivos a la contratación, una ley de responsabilidad ambiental o un plan de inmigración. Estas dos últimas sin ningún detalle.

"El programa que acabo de explicar desmiente por sí solo la pretensión de que esta sea una legislatura ya agotada. No hay agotamiento, sino progresión y esfuerzo sostenido, en el hecho de terminar la tarea emprendida", ha apuntado. El continuismo ha marcado la hora y media de exposición para solicitar la confianza de la cámara.

A los "logros" de legislatura ha dedicado una grandísima parte del discurso, en el que ha querido reservar un minuto a la expresidenta Cifuentes: "Por encima de cualquier otra consideración, creo que es preciso reconocer que ha sido una profesional entregada al servicio público, que en estos años ha gobernado la Comunidad de Madrid con dedicación y con acierto en circunstancias muy difíciles".

Ciudadanos dará el apoyo por "responsabilidad"

También ha agradecido su apoyo al portavoz Ignacio Aguado y al grupo Ciudadanos, que da por roto el acuerdo de investidura a pesar de que para el PP, como ha dicho este jueves Garrido, "sigue vigente". Aguado ha confirmado al finalizar la sesión que el candidato del PP contará con el apoyo de los suyos "por sentido de responsabilidad" y que estarán "vigilantes" desde la oposición para que cumpla con lo comprometido.

Los socialistas, por su parte, critican que Garrido ha hablado de medidas que "son un refrito de otras que no ha cumplido". Para el secretario general del PSOE de Madrid y diputado José Manuel Franco, el candidato ha defendido un discurso "triunfalista" y "poco realista" sin hacer, a su juicio, "autocrítica" cuando la expresidenta regional Cristina Cifuentes ha tenido que dimitir.

Además, Franco ha lamentado que ha habido una ausencia de cualquier mención a la regeneración "ni a un propósito de enmienda sobre la corrupción que ha existido en estos últimos años en la Comunidad".

Igualmente dura ha sido la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, que considera que las políticas propuestas "favorecen la vida de los ricos y no de las mayorías sociales", en referencia a la deducción por contratar a un cuidador para los niños y niñas de hasta tres años. A su juicio, Garrido ha descrito una Comunidad "que no existe" y las "políticas llevadas a cabo por el PP, tampoco" y le acusa de adueñarse de leyes que han nacido de la oposición, como las relacionadas con la no discriminación de las personas LGTBI.