Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio vendieron un bloque de 'lofts' en Madrid sin licencia

Los dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio construyeron entre 2007 y 2008 un bloque de ocho lofts sin una licencia de obra, según ha publicado este viernes El País. Lo hicieron en el solar de una vieja fábrica de plásticos del centro de Madrid.

En la información recogida en el expediente municipal del edificio no aparece la tramitación de ninguna licencia. La única que figura es una vieja de los años sesenta para una nave en la planta baja y una entreplanta, según este periódico. Los dos dirigentes de Vox afirman que hicieron la obra con la licencia necesaria y "todo se hizo acorde a la legalidad".

Algunos de esos lofts fueron vendidos para su uso como viviendas aunque no son suelo residencial: el suelo de la parcela es industrial y no consta la tramitación de ninguna licencia para transformarlo en residencial. Según el portavoz de Vox en el Congreso y su líder en Madrid, hicieron una reforma en la fábrica para convertirla en locales de actividad profesional. En el registro de la propiedad los ocho inmuebles están inscritos como locales. "Se vendieron como locales, no como viviendas, lo que haya hecho luego con ellos la gente que los compró ya es cosa suya", ha dicho un portavoz de los dirigentes a El País.

Para el Ayuntamiento de Madrid, el edificio sigue siendo una fábrica. La promotora de Espinosa de los Monteros, Metaphore Projects SL, pidió en 2007 un permiso de limpieza del edificio y retirada de maquinaria, que no le fue concedido por no cumplir los trámites y caducó el plazo. Después pidieron una licencia de acondicionamiento de instalaciones, también denegada. Deberían haber solicitado una licencia de obra o de rehabilitación y otra de cambio de uso del suelo a residencial.

Han salvado 'in extremis' la clausura de su chalé

Esta misma semana, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio han salvado in extremis la clausura y precinto de su chalé en el que viven ilegalmente desde hace cinco años. Los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid acudieron el martes como estaba previsto al inmueble situado en el distrito de Chamartín. Los dirigentes de Vox presentaron la semana pasada un nuevo proyecto con el que han conseguido paralizar el cierre de su vivienda.

En este caso, ahora debe esperarse a la resolución del nuevo proyecto de licencia que han presentado para ajustar la casa a la legalidad. Si cumplen con los requisitos urbanísticos se aprobará y "tendrán que ejecutar las obras pertinentes", explican desde el Consistorio. No obstante, el expediente de disciplina urbanística no se cierra hasta que no se conceda la nueva licencia. "Todo el proceso (tramitación, ejecutar las obras y posterior comprobación) puede llevar un año", aseguran.