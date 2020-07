El verano traerá algunos cambios en la movilidad de la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de la capital adelanta los planes para peatonalizar la Puerta del Sol y su entorno. Toda la zona estará libre de tráfico –ahora solo hay un carril abierto a los vehículos– el próximo 20 de agosto, como ha avanzado El Mundo y ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un desayuno informativo organizado por Europa Press. El regidor también ha concretado la localización de seis nuevos carriles bici provisionales comprometidos con la oposición en los Acuerdos de la Villa y que tendrán una extensión conjunta de 12,35 kilómetros.

Los carriles serán exclusivos para este tipo de vehículos pero no restarán espacio al coche. El Consistorio ha apostado, en lugar de hacer desaparecer carriles de vehículos temporalmente, por estrechar los que existen. Las vías afectadas por la nueva ordenación –donde los carriles bici se pintarán en el suelo temporalmente– son la Avenida de Burgos (2 kilómetros), el Paseo de las Delicias (1,75 kilómetros), el tramo entre la Calle Ribera del Sena y la Vía Dublín (1,5 kilómetros), Méndez Álvaro (1,75 kilómetros), el Paseo de Camoens hasta Ruberto Chapí (1,35 kilómetros) y un tramo de la Avenida Arcentales de 4 kilómetros que comprende la Avenida Daroca y Largo Caballero. "Supone un 256% de incremento en la red de carriles bici que hacen un total de 59 kilómetros", dice el Consistorio en una nota de prensa, que no concreta la fecha exacta de puesta en marcha. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, admitió hace unas semanas que no era partidario de esta solución aunque había cedido ante las reclamaciones de la oposición y fijó en julio la ejecución de los nuevos carriles.

La Puerta del Sol será peatonal en agosto

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid acelera las obras en la Puerta del Sol para eliminar el único carril de tráfico que existe, por el que se realizan 7.000 desplazamientos diarios (mayoritariamente de taxis y autobuses). El kilómetro cero será completamente peatonal el 20 de agosto. La peatonalización incluye la calle Mayor, en su paso por la Puerta del Sol; la calle Alcalá entre Sevilla y Sol; la calle San Jerómino (hasta la Plaza de Canalejas), la calle Espoz y Mina y la calle de la Victoria. La calle Esparteros sufrirá, además, un cambio de sentido y tres líneas de la EMT se verán afectadas.

El plan inicial del Consistorio era poner en marcha los trabajos en 2021, como anunció el alcalde en enero. Sin embargo, el equipo de Martínez-Almeida ha decidido adelantarse, pero solo en una parte del proyecto, la que concierne a eliminar el carril circulatorio. La remodelación integral de la plaza, que también incluye cambiar de lugar algunos elementos y eliminar otros, aún tendrá que esperar. El proyecto con el que trabaja el Ayuntamiento es una actuación ganadora de un concurso de ideas, Piensa Sol, en el año 2014 que ni Ana Botella ni Manuela Carmena ejecutaron y se quedó en un cajón.

La remodelación completa es mucho más compleja. Los arquitectos, Ignacio Linazasoro y Ricardo Sánchez, prevén agrupar los numerosos elementos en "dos pabellones contenedores" a los laterales de la plaza para "acabar con la dispersión". Eso obligaría a cambiar de sitio las bocas de Metro y Renfe. También la famosa "ballena", la salida acristalada mas cercana a la Carrera de San Jerónimo. Y las estatuas que presiden la plaza: Carlos III, Mariblanca y el Oso y el Madroño.

Los Acuerdos de la Villa, aprobados el martes en un Pleno extraordinario, también recogen la creación de zonas peatonales en todos los distritos de Madrid, así como nuevos bulevares. Sobre este último punto, Martínez-Almeida ha precisado que el Ayuntamiento está estudiando recuperar los bulevares de la avenida Eduardo Barreiros, en Villaverde, y en la calle Añastro, en Hortaleza, "con nuevas condiciones de viabilidad".

El alcalde, por último, ha puesto fecha a una nueva línea de autobús circular que rodeará Madrid Central que anunció en febrero. Estará operativa el 15 de septiembre y tendrá un recorrido de 10 kilómetros. "El itinerario recorre los ejes de Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza España y Princesa", informa el Consistorio, que subraya que la línea será operada por autobuses eléctricos.