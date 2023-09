Ayuso utiliza la primera sesión de control en cinco meses de la Asamblea de Madrid para hablar de Catalunya

Catalunya, Catalunya y más Catalunya. Isabel Díaz Ayuso ha usado la primera sesión de control de la nueva legislatura en la Asamblea de Madrid para hablar del conflicto catalán, mientras el PP se anticipa a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, que tendrá lugar los próximos 26 y 27 de septiembre. El líder del partido conservador había pedido este lunes en la Junta directiva nacional a sus barones, que se centren en ejercer una ofensiva con este tema en parlamentos regionales y ayuntamientos. Y Ayuso ha seguido a rajatabla esa hoja de ruta, si bien la dirigente madrileña no necesariamente necesita estas órdenes para hablar de política nacional desde la Cámara autonómica, como ha demostrado en los cuatro años que lleva al frente de la Comunidad de Madrid.

“Desde la región capital de España diremos no al nacionalismo, no a la xenofobia y no a lo que está sucediendo en Cataluña”, lanzaba la presidenta madrileña ante las críticas de Más Madrid y PSOE por, de nuevo, centrarse en hablar de lo que ocurre fuera de Madrid y no abordar los problemas que a día de hoy afectan a los madrileños, como la polémica por las becas comedor o los centros de salud sin construir.

¿Cuánto le va a costar a un madrileño tener que estar viendo cómo en el Congreso de los Diputados se rompe la convivencia?... que es lo que se busca con las lenguas cooficiales, algo de lo que ustedes también adjuraban en la pasada legislatura. ¿Cuánto nos va a costar llevar esto porque imagino que ahora llevarán el aranés, el gallego, a Radio Televisión Española, Televisión Española y el 24 Horas… ¿Cuánto dinero nos va a costar todo esto a los de Madrid? A mí que me lo expliquen“, proseguía Ayuso respondiendo al portavoz socialista, Juan Lobato, al tiempo lamentaba que ahora tendrán que llevar ”el aranés“ o ”el gallego“ a TVE.

Lobato le había pedido que deje “el númerito permanente” y se centre en los problemas de Madrid. “Tiene que decidir si se va a dedicar a poner ese coraje para hacer que Madrid avance o si se va a dedicar al numerito permanente con Cataluña, Puigdemont, ETA, un Madrid sin socialismo, sin feminismo, sin ecologismo”, añadía el líder de los socialistas madrileños.

En su turno de palabra, la líder de Más Madrid, Mónica García, recordaba que la estrategia de confrontación liderada por Ayuso fracasó en las elecciones del 23J: “Es una de las principales perdedoras de las elecciones generales. Fue la artífice de normalizar los pactos con Vox que España ha rechazado. Es usted responsable de que su partido esté aislado y no pueda entenderse con nadie”, lanzaba García.

“Su Gobierno está verde y no en materia ecologista. Ustedes llegan tarde a todos los retos de esta comunidad, no es que se duerman en los laureles es que donde pisan ustedes no vuelven a crecer los laureles porque los talan o les ponen cemento”, criticaba García sobre la política medio ambiental del Gobierno regional. “Mi Gobierno estará verde pero les hemos puesto las caras coloradas en las urnas. Relájese que le quedan cuatro años muy duros”, respondía Ayuso.