La conspiración del Zendal que Ayuso alentó contra Más Madrid se desmorona en el juzgado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y todo su gobierno han alimentado todos estos meses una supuesta conspiración por la cual el hospital Enfermera Isabel Zendal fue saboteado por sanitarios instigados por Más Madrid y los sindicatos. La primera vez que Ayuso hizo esas acusaciones contra la formación que lidera Mónica García fue el 4 de febrero de 2021 en la Asamblea de Madrid. Habían pasado dos meses desde su inauguración y los pacientes ingresados por la tercera ola de la pandemia relataban las deficiencias de un centro sanitario que triplicó su coste a la vez que se decidía no contratar a ningún sanitario, algo que reprocharon agentes sociales y grupos de la oposición.

Aquel 4 de febrero Ayuso anunció que llevaría esos "sabotajes" a los tribunales y cumplió su amenaza. La Comunidad aseguró entonces que en el centro sanitario se habían producido hurtos, activaciones de alarmas y llamadas anónimas en las que se alertaba de un incendio en las instalaciones. La denuncia presentada por la entonces dirección del hospital sin embargo se ha desmoronado en los juzgados. Diez meses después, la Fiscalía ha pedido su archivo mientras que paralelamente se ha conocido que contenía datos falsos, según ha adelantado este miércoles la Cadena Ser.

En el escrito de denuncia se cita, por ejemplo, la "sustracción de herramientas a empresas subcontratadas” que fueron "perpetradas sobre las instalaciones del Zendal". Pero, como ha podido comprobar Radio Madrid, aquel robo ni se produjo dentro del hospital, ni en fue en las fechas que se indicaban en la denuncia. La compañía afectada denunció los robos el 29 de noviembre de 2020 y por aquel entonces todavía no se había inaugurado el Hospital Isabel Zendal, que se produjo el 1 de diciembre. La dirección del Zendal sin embargo mintió y aseguró que se habían producido dos meses después.

No es el único dato que no cuadra de la denuncia. En su intervención en el Pleno regional, Ayuso también habló de robo de material y maquinaria sanitaria. Algo que tampoco ha corroborado la empresa encargada de administrar ese material que ha declarado no tener constancia de la sustracción de ese material. Tampoco se aportaron pruebas documentales y gráficas que sostuvieran la denuncia.

El contenido de la denuncia sale ahora a la luz a la vez que la Fiscalía Provincial de Madrid pide que se archive. En un escrito remitido al juzgado de instrucción número 9, el ministerio público pide el sobreseimiento del proceso por “falta de pruebas sobre la autoría de los hechos”. En febrero de este año, la Comunidad aseguró que en el centro sanitario se habían producido hurtos, activaciones de alarmas y llamadas anónimas en las que se alertaba de un incendio en las instalaciones.

El ministerio público sí ha comprobar que se encendió la alarma de incendios hasta en ocho ocasiones en poco más de 10 minutos sobre la una de la madrugada: "Todas de manera manual y todas desde el mismo lugar″ y explica que en los informes técnicos de la empresa instaladora "quedó descartado el fallo en el sistema".

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el ministerio fiscal explica que hubo un celador imputado pero entiende que no hay pruebas para atribuirle la activación de las alarmas de madrugada. Esa noche, dice la Fiscalía, "había más personas, además del investigado, trabajando en el hospital por lo que cualquiera de ellos pudo cometer los hechos”.

Los investigadores no tienen dudas de que esa activación de la alarma fue intencionada y destacan cómo afectó a los más de 60 pacientes que había ingresados esa madrugada. Provocó, según el escrito, “gran temor y desasosiego entre el personal sanitario y trabajadores que se encontraban trabajando en aquellos momentos pero sobre todo entre los 65 pacientes que en aquella madrugada estaban ingresados en el hospital".

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este miércoles que los sabotajes en el Hospital Enfermera Isabel Zendal se produjeron y "fueron de una extrema gravedad" y "comprometieron la vida de los pacientes", después de ser preguntado por las incongruencias de la denuncia con datos falsos. "Algo ocurrió porque cuando se presenta esa denuncia, de manera milagrosa los sabotajes desaparecieron" ha ironizado el consejero, que ha hecho hincapié en que la denuncia "está hecha por hechos que ocurrieron".

Más Madrid ha registrado la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del propio Escudero para que den explicaciones ante lo ocurrido con los datos de la denuncia. El diputado de Más Madrid y portavoz de Sanidad, Javier Padilla, ha lamentado que "tras meses de acusaciones a la población madrileña, al personal sanitario y a Más Madrid de haber boicoteado el hospital Isabel Zendal, se demuestra que los únicos que lo han boicoteado son los miembros del Gobierno de Ayuso".

"Lo han boicoteado sin dotarle de personal propio y sin darle intimidad a los pacientes. Esperamos que se aparten del fango y la mentira y empiecen a gestionar por el bien de los madrileños y madrileñas", ha lanzado.

La formación liderada por Mónica García en Madrid ha preguntado a la Consejería de Sanidad por su valoración de la denuncia por supuestos robos y sabotajes en el hospital Enfermera Isabel Zendal, y además, ha solicitado información sobre la documentación facilitada en la denuncia que la Consejería de Sanidad presentó ante los juzgados, junto con las pruebas gráficas aportadas en dicha denuncia.

Sobre este punto, el consejero de Justicia ha puesto el acento en que la Fiscalía solicita el sobreseimiento "por falta de autor conocido". "No entiendo las declaraciones de la señora Mónica García y tampoco la actividad política que genera de nuevo como consecuencia de ello, queriendo de nuevo hacer responsable de esos hechos a la presidenta regional", ha dicho López, que ha recriminado a la líder de Más Madrid que quiera sacar "rédito político de hechos criminales primero negándolos y en segundo lugar atribuyendo una serie de responsabilidad a quien no la tiene".