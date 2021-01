Las peatonalizaciones temporales volverán el 30 de enero a Madrid después de tres semanas de suspensión

Este domingo 24 de enero, las aceras de Fuencarral rebosaban de patinetes, bicicletas y, en general, de niños sobre ruedas. El motivo era que las familias que habían acudido a esta calle de Chamberí para disfrutar de su tradicional corte al tráfico dominical se encontraron con que la vía se había dejado abierta al paso libre de coches. Poca acera para tanta gente.

Los domingos peatonales de Fuencarral, una tradición de 36 años que suspendió Almeida

Saber más

¿Por qué no estaba peatonalizada esta calle? La razón que dan desde el Ayuntamiento es la alerta por vientos decretada esa semana, por la que el Consistorio pidió a los ciudadanos que no transitaran por zonas con árboles de gran porte. "Las peatonalizaciones no se han recuperado desde el paso de Filomena", explican fuentes del área de Movilidad a Somos Chamberí. Nadie había avisado de la suspensión y la web municipal anunciaba las interrupciones al tráfico.

La falta de espacio de ocio en la calzada provocó que las familias se saltaran los precintos de los parques infantiles de Fuencarral y acudieran en masa a otras plazas cercanas, como la de Olavide, donde también se obvió la prohibición de usar las zonas de esparcimiento infantil, que el Ayuntamiento aún no ha abierto al público después del temporal.

Las peatonalizaciones se recuperarán el próximo fin de semana, el último de enero, aseguran fuentes municipales a este periódico. Esto quiere decir que volverán los cortes de tráfico a la calle Fuencarral y a otros seis espacios de Madrid.

Estos son los espacios y horarios con cortes de tráfico previstos, según información disponible a día de hoy del Ayuntamiento de Madrid: