Arrancan las Fiestas de San Cayetano con la nostalgia de Tenessee y The Refrescos como cabeza de cartel

Aunque el Ayuntamiento se ha empeñado en llamarla "conmemoración", lo que hoy arranca en el escenario de la plaza Vara del Rey y para lo que, como de costumbre, se ha engalanado la calle del Oso por estas fechas, es para las fiestas de San Cayetano, la primera de las tres castizas celebraciones que en agosto se dan cita en el barrio de Embajadores.

Con las lógicas limitaciones que aún exigen las medidas preventivas ante el peligro de la Covid-19, este viernes se han iniciado las actividades propias de esta festividad con la actuación de Yo Soy Ratón en el escenario de Vara del Rey, un espacio vallado y con aforo limitado a 200 personas sentadas. Este espectáculo musical infantil dará paso al pregón de inicio de las fiestas a las 20 horas, en el mismo emplazamiento y a cargo de Mario Vaquerizo y, media hora más tarde, a la actuación de Goher (Laura González, acompañada de guitarra y bajo), que realizará un recorrido desde la copla más clásica a la copla más moderna, pasando por un repertorio de boleros y pop.

Rematando el primer día, a las 22:15 horas llegará el turno de Tenessee, grupo ochentero que volvió a reunirse en 2004.

El segundo y último día de actividades festivas, dará comienzo a las 11:15 horas del sábado, con el espectáculo infantil de Ana y Super F. Magia: trucos, habilidades acrobáticas y malabares con música.

Una misa en la iglesia de San Cayetano de la calle de Embajadores, a las 19 horas, abrirá la programación de la tarde-noche, a la que dará continuidad a las 20:30 horas Teresa García: canto lírico, cuplé y música clásica española.

El punto final correrá a cargo de The Refrescos a partir de las 22:30 horas. La banda de Bernardo Vázquez sigue subiéndose a los escenarios con un espectáculo movido y ruidoso en el que no faltará el 'Aquí no hay playa' que les dio fama allá por 1989, en su primer álbum.