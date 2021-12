Vox da portazo a Almeida y presentará una enmienda a la totalidad contra sus presupuestos

Menos de una hora ha tardado en salir del despacho del alcalde de Madrid el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. La cita de este jueves había despertado una gran expectación porque se esperaba que con ella Almeida lograse desbloquear la situación para que su "socio preferente" le anunciara que estaba dispuesto a negociar los presupuestos municipales. Pero no ha sido así. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado a la salida del encuentro que votarán en contra de las cuentas de PP y Ciudadanos para 2022 y que este mismo jueves presentará una enmienda a la totalidad. Por si había dudas, Ortega Smith ha asegurado ante los medios de comunicación que el 'no' es una "decisión firme".

Almeida evita ejecutar la inversión en bibliotecas y recorta las ayudas al tejido cultural

Saber más

Dicho esto, ha añadido que está convencido de que el presupuesto "saldrá adelante con los votos de la extrema izquierda", en referencia al grupo mixto donde están los cuatro ediles de Recupera Madrid, que se ofrecieron al alcalde como el "comodín antiVox".

Ortega Smith ha cargado contra Almeida y ha afirmado que está claro que "ha decidido otorgarle a los comunistas y a la izquierda la posibilidad de ser ahora quienes condicionen la política municipal". "Es lamentable porque es una traición a los madrileños y a lo que decidieron en las elecciones en 2019".

El portavoz de Vox ha señalado después que "va a tener razón el señor Calvo [portavoz adjunto de Recupera Madrid] cuando dijo que las políticas de Carmena [Manuela] han llegado para quedarse. Ya lo vimos en la aprobación del Madrid Central". Además, ha desvelado que durante la conversación con el regidor —que ha calificado de "cordial", pese a todo— le "ha desmontado las mentiras que va contando" si Vox no apoya los presupuestos, como el hecho de que no van a llegar a Madrid los fondos europeos o que no se vaya a poder bajar los impuestos. "Los presupuestos no dejan de salir por nuestros cuatro votos", ha insistido Ortega Smith. "Para que salgan adelante necesitan el apoyo de la mayoría de los concejales del Pleno, es decir, 29 votos. Responsabilizarnos a nosotros del fracaso es matemáticamente indefendible y políticamente injustificable", ha zanjado.

El PSOE anuncia una enmienda a la totalidad

Poco antes de dicho encuentro, el PSOE y Recupera Madrid rechazaban unos presupuestos municipales negociados por Almeida con Vox. Los socialistas, que hasta ahora se habían mostrado abiertos al consenso presentando únicamente enmiendas parciales al proyecto, han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad a las cuentas. Así lo adelantaba la portavoz de este grupo, Mar Espinar, asegurando que habían decidió dar este paso "en cuanto el alcalde se ha sentado con Vox".

Por su parte, los disidentes de Más Madrid que forman el grupo mixto insistían en que ellos siguen "con la mano tendida" y con "voluntad negociadora". "Hay un espacio para el acuerdo del que no dudamos en formar parte", señalaban en un comunicado. No obstante, advertían tajantes de que al comprobar que "hay una parte del gobierno que sigue obsesionado con Vox" unos presupuestos pactados con este partido no tendrán "nunca" su apoyo.

La puerta queda ahora abierta a ese acuerdo. De hecho, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, que nunca ha cerrado esa posibilidad, ha afirmado en una entrevista concedida a Madridiario que le resultará más fácil pactar “con quien manifieste más disponibilidad”, en referencia a Recupera Madrid, con quienes ahora tendrá que sentarse para intentar cerrar unas cuentas que de lo contrario decaerían a finales de este mes, teniéndose que prorrogar los anteriores presupuestos el uno de enero.

El PSOE acusa a Almeida de "patrocinar un circo" con Ortega Smith

Las tornas han cambiado luego al comprobar el portazo de Vox. La portavoz del PSOE ha vuelto a hacer declaraciones para arremeter contra Almeida, al que ha acusado de "patrocinar un circo con Ortega Smith": "Hace 24 horas el alcalde tenía la posibilidad no solo de aislar a la extrema derecha, sino de pactar con el PSOE un modelo presupuestario que mejorara la vida de los vecinos, pero ha optado por sentarse con Vox. Pero ¡quién se lo iba a decir!, Vox le ha dejado compuesto y sin novio". "Veremos a ver cuál es la opción que ahora elige el alcalde, pero desde luego con el PSOE que no lo busque", ha sentenciado Espinar.