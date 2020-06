Los exdiputados de Vox en Murcia acusan al presidente de la gestora provincial de encubrir un fraude electoral

La filial de Santiago Abascal en la Región de Murcia no pasa por sus mejores momentos, a pesar de haber sido la que arrancó mejores réditos electorales en los últimos comicios para la formación de ultraderecha. A la amenaza de suspensión de afiliación por parte del Comité Nacional a tres de sus diputados murcianos, se suman dos audios y una conversación que señalan un posible fraude electoral en unos comicios internos de Vox en la Región y el intento de ocultarlo por parte del presidente de la gestora provincial de Murcia José Ángel Antelo, información que adelantó este lunes el periódico ABC.

Las pruebas se aportaron dentro del procedimiento de diligencias previas que instruye un juzgado de Cartagena por una denuncia presentada en mayo por Juan José Liarte, portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, por presunto delito de revelación de secretos en su grupo parlamentario. Tanto él como sus compañeros Francisco Carrera y María Isabel Campuzano -que se sumaron posteriormente a la denuncia- han sido suspendidos de militancia cautelarmente por el partido, tras quitar de sus cuentas bancarias a dirigentes nacionales y despedir a cuatro empleados.

En los audios, a los que ha tenido acceso este periódico, se puede escuchar como una colaboradora de la coordinadora de Vox en Cartagena pide ayuda a afiliados para aupar una candidatura en unos comicios dentro de la formación.

La mujer pide "un favor personal" a su interlocutor -María-: "Necesito diez personas de confianza para que se den, durante un mes nada más, de alta como afiliados en el partido". El objetivo era apoyar a un candidato "que nos interesa mucho, más que los que teníamos; es un tío estupendo". E insiste para conseguir su objetivo: "Si me pudieras echar una mano, después os podéis dar de baja ¿sabes? Solamente por un mes".

La cuota, explica, son cinco o nueve euros y da varios ejemplos de posibles afiliados: "Mira a ver si hay alguna (persona) más de tu confianza, son de la idelogía nuestra". En el segundo audio, la coordinadora le replica a su interlocutora que no tiene que implicarse en nada, ni ir a la sede. "Es rellenar un impreso, que eso te lo relleno yo; es poner tu número de cuenta y tu firma y ya está". Moreno repite: "Yo quedo contigo una mañana a tomar café, yo ya llevo el impreso y allí en un momentico no tienes nada más que firmarlo".

A cambio, cuando lleguen las elecciones "votas a quien te diga yo porque es para eso, para tener votos y poder luchar contra la gente que se va a presentar que es más de lo mismo de lo que teníamos y lo hemos pasado muy mal y no queremos que vuelvan a salir". De los otros candidatos dice que "ellos tienen su clientela hecha ya, ¿comprendes?".

Una segunda prueba, remitida a la Fiscalía, señala al presidente de la gestora en Murcia, José Ángel Antelo, como conocedor de la existencia de esos audios. En una conversación de WhatsApp, un mando de la formación en la Región de Murcia pone en conocimiento del presidente de la gestora la situación: "Te pido el más absoluto sigilo con el tema, ya que la persona que me lo envió no quiere líos", a lo que Antelo le pide que borren todo. "Pero vamos, no hay nada", concluye.

En la pieza publicada por ABC, se apunta directamente a que la recolección de votos iba dirigida a asegurar la candidatura del propio Antelo de cara a los comicios internos para formalizar el comité ejecutivo del partido. En rueda de prensa, el todavía diputado de Vox Juan José Liarte reconoció que fue él quien presentó "personalmente" las presuntas pruebas ante la Fiscalía, "para que emprenda las acciones que proceda". Aunque añadió que el partido no llegó a convocar el proceso de primarias, "por tanto las irregularidades estarían en grado de tentativa y no consumadas".

"Llevo cinco meses pidiendo perdón"

"Yo lo que espero es que un periodista antes de que publique una cosa así se entere de las dos partes", señala la mujer que en los audios filtrados busca nuevos afiliados, en declaraciones a eldiario.es de la Región de Murcia. "Me equivoqué en la forma de hacerlo. Yo no entiendo de política", expresa la militante de Vox, que niega que estuviera haciendo campaña para José Ángel Antelo. "Se suponía que en enero iba a haber elecciones para coordinador del partido en Cartagena, y era para ese puesto que buscaba votos. Finalmente se suspendió todo".

La mujer explica que el audio lleva cinco meses circulando por los círculos de la formación política. "Yo ya llamé al partido, que me echó un rapapolvo grandísimo, y ya pedí perdón". La simpatizante del partido de extrema derecha niega siquiera que conociera a Antelo en enero, un mes después de ser nombrado presidente de la gestora provincial. Sobre el enfrentamiento de Vox en Murcia, la militante expresa que la situación es muy confusa: "Quieren hacer polvo a todo el mundo".