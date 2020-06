Ballesta convocará un pleno para abordar las medidas económicas acordadas por Cs, PSOE y Podemos: "No le queda otra opción"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, convocará finalmente un pleno extraordinario para tratar el plan de reactivación económica propuesto por Ciudadanos, PSOE y Podemos. El primer edil baraja meterlo en la agenda el próximo jueves 25 de junio, tras el pleno ordinario ya fechado. De ser así, deberá enviar la convocatoria antes de las 23:59 de hoy, el tiempo legal exigido para notificar un pleno de estas características al resto de concejales.

Ballesta ha dilatado la convocatoria extraordinaria desde hace 15 días, momento en el que Ciudadanos, PSOE y Podemos la reclamaron. El alcalde lleva dos semanas en disputa con Mario Gómez -portavoz de los naranjas y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento-, tras llegar a un acuerdo de medidas económicas con la oposición de izquierdas. La concejala popular, Rebeca Pérez, llegó a calificar tal consenso como una de las "situaciones más graves de traición y deslealtad" que había vivido en su vida.

Estoy segura de que muchos os preguntaréis qué está pasando en el @AytoMurcia. Esta semana ha tenido lugar una de las situaciones más graves de traición y deslealtad que he vivido en mi vida. Abro hilo y os lo cuento 👇 — Rebeca Pérez (@Rebepl) June 7, 2020

A la acusación de la edil se sumó una denuncia por acoso laboral contra Mario Gómez del jefe de los Servicios Generales del Ayuntamiento de Murcia, Rafael Bernal Andreu, que ha sido admitida a trámite por el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales de Personal del Ayuntamiento de Murcia, según informa el periódico La Opinión.

Pese a las dura críticas de lo populares por el acuerdo de Ciudadanos con PSOE y Podemos -acción que consideraron un punto de "no retorno" en la relación de su socio de gobierno-, Ballesta ha optado por llevar a un pleno la polémica iniciativa. "No le queda otra opción" señalan fuentes del Ayuntamiento a este medio. "Aunque Cs si hubiese echado para atrás, con que un tercio de los concejales lo solicite debe convocarse por ley". PSOE y Podemos suman once de un total de de 29 ediles.