En política hay que ser útil

La pandemia está azotando con fuerza en nuestra región en esta segunda ola. Los contagiados aumentan por centenares diariamente, y de momento no se ve la luz al final del túnel. Ante esta situación hay ayuntamientos que, como administración más cercana, se han puesto del lado de sus vecinos y han decidido arrimar el hombro.

Tenemos, por ejemplo, al ayuntamiento de Molina de Segura, que ha contratado y formado a quince rastreadores para ponerlos a trabajar en lo que ahora es fundamental: el acotamiento de los brotes para poder doblegar la curva. Y todo lo ha hecho con recursos propios, si alzar la voz, sin hacer ruido. Tan solo detectó que el desnortado Gobierno regional no ponía remedio en su municipio y de forma proactiva se puso a contribuir en la solución.

También podemos hablar del ayuntamiento de Lorca, que ha comprado dos mil test rápidos para ponerlos a disposición de los posibles brotes que se detecten en la ciudad, y de nuevo utilizando fondos propios para ello, teniendo claro que deben ser parte de la solución y no del problema.

¿Y el Ayuntamiento de Cartagena? ¿Qué está haciendo al respecto o en esta línea? Porque tenemos varios centros de salud en alerta roja, y muchos más en naranja. Hay que recordar que Lorca y Molina de Segura, son la tercera y cuarta ciudad más grandes de la Región. ¿Y la segunda ciudad más grande?

Tampoco tengo noticias de ninguna iniciativa en este sentido. Eso sí, se han gastado más de 500.000 euros en unas pasarelas que aún no están instaladas y que no van a dar servicio puesto que se comenzaron a montar a finales de agosto al finalizar el periodo estival. Las cuales, por cierto, prometieron instalar en quince días, y a la fecha de este artículo aún no han terminado.

Visto esto, me surgen muchas dudas. Cuestiones como, por ejemplo, ¿cuántos rastreadores se podrían haber contratado con esos 500.000 euros?, ¿cuántos test rápidos se podrían haber comprado con ese dinero? o, ¿cuándo van a exigir de forma clara y expresa desde el consistorio la apertura completa del hospital del Rosell que tan necesario es, ya no solo por la difícil situación epidemiológica del municipio, sino también por la saturación que sufre el Hospital Santa Lucía?.

Así mismo, no hemos visto pelear en la Consejería de Salud a nuestras alcaldesas por el consultorio de Isla Plana, permitiendo que cientos de vecinos tengan que acudir a Mazarrón, donde además se da la circunstancia de que se encontraban en alerta roja, poniendo en riesgo sus vidas. ¿Acaso los habitantes de las diputaciones son menos que los que viven en el centro? ¿Por qué dan lugar a que haya vecinos de primera y de segunda por la inacción del Gobierno municipal? No es de justicia, y por ello me indigno con este tipo de actos.

Ante el invento de las 'aulas de conciliación' del Gobierno regional donde se mezclaban estudiantes de todos los centros lo días que estos habían sido expulsados por el insensato método puesto en marcha por la Consejería de Educación, tampoco he conocido respuesta. Unas aulas que rompen la estrategia de grupos burbuja que se quiere implantar en los centros educativos. Además, no está avalada, que se sepa, por ningún informe epidemiológico que justifique su puesta en funcionamiento. ¿Hasta cuándo van a callar para no molestar?.

Vivimos la peor situación epidemiológica que se recuerda en decenios, y aquí siguen mirando para otro lado. En política hay que ser útil, y el actual equipo de gobierno parece no haberlo comprendido.