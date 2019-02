El jefe de la tribu

Hace unos días se celebró en Madrid un homenaje a Manu Leguineche, organizado por el Club Internacional de Prensa y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. En él participaron amigos del 'jefe de la tribu', como le bautizó ese otro gran reportero de guerra que fue Enrique Meneses, el primero que entrevistó al rebelde Fidel Castro en Sierra Maestra, publicando el reportaje en 'Paris Match. En un gesto de desbordante modestia, Enrique contactó un día conmigo, a través de las redes sociales, para contarme algunas cosas sobre Manu, tras leer un texto mío sobre aquel, al que tanto he admirado desde siempre.

Y es que Meneses, como Leguineche, hacía bueno el dicho del clásico de que para ser buen periodista había que ser buena persona. Sin embargo, estoy seguro de que todos hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria magníficos profesionales que, como seres humanos, dejaban bastante que desear. Y viceversa: lamentables periodistas que como personas se aproximaban al mismísimo santo Job. En Enrique y Manu sí que se daban las circunstancias del aserto del maestro polaco Ryszard Kapuscinski. Ambos coincidían en ser soberbios reporteros, de una calidad más que contrastada, al tiempo que personas la mar de generosas, humildes y sencillas.

En el homenaje madrileño, entre otros, Juan Cruz, Felipe Sahagún, Javier Martín-Domínguez, Daniel Peral, Magis Iglesias o su hermana, Rosa Leguineche, glosaron la figura de Manu. Rosa María Calaf, otra de las grandes, no pudo estar por un contratiempo. Sahagún contó que uno de los primeros libros que escribió Leguineche fue sobre el boxeador guipuzcoano José Manuel Ibar 'Urtain', campeón de Europa de los pesos pesados en 1970, al que conoció en sus años de seminarista. El 'morrosko' de Cestona entró allí como cocinero y, entre pucheros y sotanas, sellaron una franca amistad.

A Juan Cruz le pidió un estudiante de Periodismo que definiera con una sola palabra a Manu y el periodista tiñerfeño no dudó en exclamar: "¡Ternura!". Y añadió que Leguineche era alguien que no te daba lecciones en la barra de un bar, que lo hacía con su ejemplo. "Era el ejemplo con hechos", sentenció. En 2007, Juan entrevistó a Manu para el diario 'El País', un periódico que este último pudo haber dirigido cuando nació en 1976, pero declinó la oferta porque nunca se vio sentado en un despacho desarrollando labores de gestión. No le gustaba mandar, pero aún menos que le mandaran. Recordaba en esa conversación su llegada a 'El Norte de Castilla', que dirigía desde Valladolid un tal Miguel Delibes –casi nadie–, donde confesó que empezaron a tomarlo en serio como periodista. "Cuando no sé cómo resolver algo, pienso cómo lo resolvería Miguel", reconoció al entrevistador.

El pasado mes de cumplieron cinco años de su muerte en Brihuega, localidad alcarreña donde residió en su retiro obligado. Entre sus pertenencias se hallaron varias cartas fechadas en la niñez. En una de ellas, dirigida a sus padres y hermanos, se leía: "A los Reyes Magos les pediré muchas cosas pero no juguetes, sino libros y cuadernos". Él quizá aún no lo sabía, pero ya era 'el jefe' con apenas nueve años.