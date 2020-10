Todos los Ayuntamientos pueden proteger a las colonias felinas

Todos los Ayuntamientos de España pueden aplicar el método C.E.R. (captura, esterilización y retorno del gato doméstico no sociable al lugar donde fue capturado) a la hora de gestionar las colonias felinas.

Por mi parte como jurista y como docente en el IPA Instituto de Protección Animal tengo claro que todos los Ayuntamientos pueden aplicar el método C.E.R de forma legal y que el que no lo hace es porque literalmente no quiere hacerlo, no porque legalmente no pueda hacerlo.

Si sigues leyendo este post conocerás los fundamentos jurídicos en los que me baso y los argumentos que podrás alegar a un Ayuntamiento para aplicar el método C.E.R.

A día de hoy, nos encontramos con un panorama legislativo español de protección animal bastante complejo ya que cada Comunidad Autónoma tiene su propia ley de protección animal.

Al analizar cada una de estas normas, podemos encontrar dos grupos, uno en el que se menciona a las colonias felinas y otro en el que no.

Vamos a ver cada uno de estos grupos normativos.

1) Normas autonómicas que hacen referencia a las colonias felinas.

El reglamento de protección animal de Ceuta y las leyes autonómicas de protección animal de las Comunidades Autónomas de Asturias, Cataluña, Madrid, Galicia, Murcia, La Rioja, Navarra y Castilla – La Mancha.

Por tanto, en los municipios de las citadas Comunidades Autónomas puede aplicarse el método C.E.R.

2) Normas autonómicas que NO hacen referencia a las colonias felinas. por otro lado, el Las leyes autonómicas de protección animal de las Comunidades Autónomas de Valencia, Andalucía, País Vasco, Cantabria, Islas Canarias, Islas Baleares, Castilla – León, Aragón, Extremadura y la ciudad autónoma de Melilla.

En teoría, en los Ayuntamientos de estas Comunidades Autónomas pueden capturar animales domésticos para darlos en adopción o sacrificarlo transcurridos x días.

Sin embargo, en la práctica se trata de una norma obsoleta, de ahí, que haya muchos municipios de las citadas Comunidades Autónomas que han interpretado sus respectivas normas dentro del marco del contexto social y jurídico actual, optando por aplicar el método C.E.R. en lo que se refiere a las colonias felinas y también el sacrificio cero respecto a la recogida de perros y gatos sociables abandonados y extraviados.

A continuación cito las herramientas legales que permiten hacer una interpretación a favor de la implementación del método C.E.R dentro de las políticas públicas de protección animal de cualquiera de los Ayuntamientos existentes en España, tanto si su normativa autonómica y municipal de protección animal regula las colonias felinas como sino.

• Declaración universal de los Derechos de los Animales (Presentación oficial el 15 de octubre de 1978 en una sala de la UNESCO en Paris representantes de 14 países. (14 artículos).

• Definición del Bienestar Animal de los animales terrestres, universalmente conocidas, proclamadas por la Organización Mundial de la Salud Animal en 1965 como Las Cinco Libertades del Bienestar Animal.

• Declaración de Cambridge sobre La conciencia de los animales no humanos, el 7 de junio de 2012.

• Los diez puntos del Manifiesto Felino, presentado por Agnes Dufau, en representación de Plataforma Gatera, en el Congreso de los Diputados, el 25 de abril de 2015.

• Convenio Europeo sobre Protección de los Animales de Compañia de 1987, en vigor en España desde el 1 de febrero de 2018.

• Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa en el año 2009, regula en el artículo 13 que los animales son seres sintientes.

• Decreto de 1952 por el que se declara obligatorio el registro y matricula de los perros y la vacunación a los mismos por cuenta de sus dueños.

• Orden de 1974 que regula normas complementarias sobre el citado Decreto de 1952.

• Orden 14 junio 1976 medidas higiénico sanitarias perros y gatos.

• Ley 7/1985 de bases de régimen local que regula la competencia de los Ayuntamientos en materia de salubridad pública.

• Ley 8/2003 de sanidad animal 2003 que regula las competencia en materia de sanidad animal teniendo en cuenta las evidencias científicas.

• Dictamen del Consejo Permanente de Estado. Expediente nº 865/2014 sobre el proyecto de reglamento para la tenencia, protección y bienestar de los animales de compañía, aprobado el 29 de enero de 2015, página 35 sobre la interpretación de la disposición adicional tercera, en la que el citado Consejo informa de que el método C.E.R. es un método científico y que consiste en la captura, esterilización y retorno o suelta del gato doméstico no sociable (gato feral) al punto de origen de su captura.

• Instrucción de 19 de marzo de 2020 en virtud de la cual se permitió durante los meses de confinamiento por el estado de alarma, alimentar y cuidar colonias felinas.

• Estatutos de Autonomía de Cataluña, Andalucía e Islas Canarias que regulan la competencia de sus respectivas Comunidades Autónomas para proteger a los animales.

• Comunicados públicos y oficiales del presidente de gobierno, ministerio de sanidad y vicepresidencia de gobierno, a través de la figura del Director General de Derechos de los Animales, sobre la obligación de cuidar y alimentar las colonias felinas durante los meses de confinamiento de marzo a junio de 2020.

• Oficio de la Fiscalía General de Medio Ambiente de 26 de marzo de 2020 citando las colonias felinas y su alimentación, de fecha 26 de marzo de 2020.

• Informe del Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía de 15 enero 2020 resolviendo la legalidad de la aplicación del método C.E.R. en todos los Ayuntamientos andaluces a pesar de que la ley de protección animal no regule dicho método.

• Numerosos autos y sentencias judiciales que defienden el cuidado y bienestar animal de las colonias felinas y sobre los que puedes leer más, en los artículos que hay publicados en este blog.