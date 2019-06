Cuando el nuevo presidente de la Asamblea Regional de Murcia llamaba "filofascista" y "derecha dura" a Vox

Alberto Castillo, nuevo presidente de la Asamblea Regional de Murcia, y que forma parte de la lista de Ciudadanos, no simpatiza con Vox. El diputado publicó varios tuits desde su cuenta personal en los que criticó abiertamente a la formación de Santiago Abascal. Castillo cuestionó duramente las políticas de la agrupación de extrema derecha, a los que les aduce, entre otras cosas, falta de "coherencia" por presentarse a los comicios regionales cuando están "en contra de los parlamentos autonómicos".

El presidente del parlamento murciano tuvo los apoyos de su formación (seis diputados) y de los populares (16 escaños), y se vio indirectamente beneficiado por la abstención de los cuatro representantes de Vox. El PSOE, con 17 diputados, postuló un candidato propio, que obtuvo los votos de los socialistas y de Podemos Equo, con dos escaños, en la segunda vuelta, necesaria al no alcanzar la mayoría absoluta (23 diputados) en la primera ronda.

https://t.co/H1o71bsoeE No entiendo a @vox_es Si estan en contra de los parlamentos autonómicos, de la autonomías, ¿para que se presentan a los comicios regionales? Yo jamás me presentaría a nada en lo que no crea o me guste. La coherencia brilla por su ausencia